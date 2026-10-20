ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಯ ಕೈ, ಖಡ್ಗ
ಕಿತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ 15 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ವೀರರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಅವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೈ ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.
Published : October 20, 2026 at 7:12 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ವೀರರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂರ್ತಿಯ ಕೈ ಮತ್ತು ಖಡ್ಗ ತುಂಡರಿಸಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 24 ಮತ್ತು 25ರಂದು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಇಂತಹ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿದ್ಯಮಾನ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಹೇಗಾಯ್ತು?: ಉತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಿತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಎದುರಿನ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನವರ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಈ ಅಚಾತುರ್ಯ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೈ ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಸರಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಡಾ.ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಡಾ.ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು, "ಉತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನವರ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೈ ಮತ್ತು ಖಡ್ಗ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುವ ಕಾರಣ ತುಂಡಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೆಲ್ಡರ್ ಕರೆಸಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕೈ ಮತ್ತು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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