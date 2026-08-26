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ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ ಇಲ್ಲದೆ ಬುಲೆಟ್​ ರೈಡ್​; ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಶಾಸಕನಿಗೆ 500 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಪೊಲೀಸರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ ಬಳಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಶಾಸಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ ಧರಿಸದೆ ಬುಲೆಟ್​ ರೈಡ್​ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

police notice to MLA Koliwad
ಶಾಸಕ ಕೋಳಿವಾಡ್​ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ ಧರಿಸದೆ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್​ ​ (MLA Koliwad Facebook Post)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2026 at 8:59 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು‌ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಕೋಳಿವಾಡ್​ ಅವರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬುಲೆಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಈ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಳಿವಾಡ್ ಅವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ‌ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ನೊಟೀಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದರು.

police notice
ದಂಡ ಕಟ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಕೋಳಿವಾಡ್​ ಎಫ್​ಬಿ ಪೋಸ್ಟ್​ (MLA Facebook Post)

ಮಂಗಳವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು) ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಳಿವಾಡ್ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬುಲೆಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡದ ನೋಟಿಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ನೋಟಿಸ್ ಆಧರಿಸಿ ಶಾಸಕರು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

police notice
ಪೊಲೀಸರು ಕಳಿಸಿರುವ ನೋಟಿಸ್​ (MLA Facebook Post)

ನೋಟಿಸ್​ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಕೋಳಿವಾಡ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್​​ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಳಿವಾಡ್ ಪೋಸ್ಟ್​​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ''SP ಮೇಡಂ ಅವರು ನನಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೋಳಿವಾಡ್​​ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

HAVERI
ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ ಇಲ್ಲದೆ ಬುಲೆಟ್​ ರೈಡ್​
ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ
ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಕೋಳಿವಾಡ್​
MLA BIKE RIDING WITHOUT HELMET

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