ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬುಲೆಟ್ ರೈಡ್; ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಶಾಸಕನಿಗೆ 500 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಪೊಲೀಸರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಳಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಶಾಸಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೆ ಬುಲೆಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 26, 2026 at 8:59 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಳಿವಾಡ್ ಅವರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬುಲೆಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಈ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಳಿವಾಡ್ ಅವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ನೊಟೀಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮಂಗಳವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು) ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಳಿವಾಡ್ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬುಲೆಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡದ ನೋಟಿಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ನೋಟಿಸ್ ಆಧರಿಸಿ ಶಾಸಕರು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೋಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಕೋಳಿವಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಳಿವಾಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ''SP ಮೇಡಂ ಅವರು ನನಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೋಳಿವಾಡ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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