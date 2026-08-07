ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕಸರತ್ತು: ಅಧಿವೇಶನ ವೇಳೆ ಅಸಮಾಧಾನಿತರಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಚಿಂತನೆ!
ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಎರಡು ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ವಂಚಿತರ ಸಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲವರು ಇನ್ನೂ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಮಾಧಾನಿತರ ಬಹಿರಂಗ ಆಕ್ರೋಶ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : August 7, 2026 at 7:47 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ವಂಚಿತರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಮಾಧಾನದ ಹೊಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ವತಃ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಚಿವರ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅತೃಪ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ತಣಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದ ಹಲವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬಂದ್, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಎರಡು ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ವಂಚಿತರ ಸಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನಿತರ ಅತೃಪ್ತಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಶಮನವಾದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಕೆಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲ ಸಚಿವರ ತಂಡ ಅತೃಪ್ತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮನವೊಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಖುದ್ದು ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅತೃಪ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವೊಲಿಕೆ: ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರು ಶಾಸಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ತಣಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ವಿಜಯನಗರ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಮಾಧಾನಿತ ಇಂಡಿ ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಹ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ವಿಜಯನಗರ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಪುತ್ರ ಪ್ರಿಯಕೃಷ್ಣರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅಪ್ಪ, ಮಗನ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನವೊಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡಬೇಕು'' ಎಂದು ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಿತರ ಭೇಟಿ, ಮನವೊಲಿಕೆ: ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನಿತ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರಾದ ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ, ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್, ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಶಾಸಕ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತೃಪ್ತರ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಶಾಸಕನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಫುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದೆ. ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀವು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರೂ ತೃಪ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ನಮಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಆಸೆ ಭಗ್ನವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನೇಶ್ ಗಂಡೂರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರನ್ನು ನಾಯಕರು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ. ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ. ಇವಾಗಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬಳಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಮಾಧಾನಿತರಿಂದ ಸಭೆ ಚಿಂತನೆ: ಅಸಮಾಧಾನಿತರು ಮುಂಬರುವ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ.13ರಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ, ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶಾಸಕರ ತಂಡ ದೆಹಲಿ ಹೋಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿಯಾಗಲೂ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್, ''ಸುಮಾರು 20-25 ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಶಾಸಕರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಧಿವೇಶನ ಆ.13ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಭೆಯು ಬೆದರಿಕೆ ತಂತ್ರವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಬಳಿಕ ಸಿಎಂರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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