ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಲು ಎಳೆಯುವ ಜನರಿದ್ದರು, ಇದೀಗ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ರಂಭಾಪುರಿ ಶ್ರೀ
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಂಭಾಪುರಿ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 2, 2026 at 1:20 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: "ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಲು ಎಳೆಯುವ ಜನರಿದ್ದರು, ಇದೀಗ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇವರನ್ನೂ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠದ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕ ವೀರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ರಾಜದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. 'ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಕಾಲು ಎಳೆಯುವ ಜನರಿದ್ದರು ಈಗ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಎರಡು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು' ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರು.
'ಯಾವುದೇ ಸಿಎಂ ಮಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ'.
'ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಎಳೆಯುವ ಜನರು ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕದೇ ದೃಡ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಈಗ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಅಂತಹದ್ದೇ ಪಿತೂರಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
'ಈ ಹಿಂದೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಯಿತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನು ಕಡಗಣನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗದೇ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಜನರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಚ್ಚಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಗಿನ ಬೇಗುದಿಗಳನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅಂತವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನೂ ಹೇಳಿದರು.
ಬಳಿಕ ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲ ಜನರು ಅಡ್ಡದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬಾರದು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.
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