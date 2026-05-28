ETV Bharat / state

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಸಿಎಂ ಯೋಗ: ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 5ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟ

ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈಗ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಐದನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು‌ ಬಹುತೇಕ ನಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ.

KARNATAKA POLITICS
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 28, 2026 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಮನಗರ: ರೇಷ್ಮೆನಗರಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ (ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ) ಐವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಈಗ ಕನಕಪುರದ ಬಂಡೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.

ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ: ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಸಿಎಂ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ವಿಧಾನಸೌದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಆದ ಇವರು ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕಿನವರು ಎಂಬುದೇ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1952 ಮತ್ತು 1957ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು, 1952ರ ಮೊದಲ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ 4 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

Ramanagara CM History
ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ: 1983ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವ ಯೋಗ ಬಂದಿತ್ತು. ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿರದ ಅವರಿಗೆ ಅಂದು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದ ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್. ಸಿಂಧ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಗಡೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರು.

ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ: 1994ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್​.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳ 115 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತ ಪಡೆದು ಗೌಡರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. 17 ತಿಂಗಳು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ‌ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇದೆ.

ಹೆಚ್​.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ: ಇನ್ನು ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಹಿರಿಮೆ ಹೆಚ್​.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರದ್ದು. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ರಾಮನಗರದಿಂದ 2004ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅವರು, 12ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ - ಬಿಜೆಪಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 20 ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಂತರ 2018ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅವರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಯಾರಿಗೂ ಬಹುಮತ ಬಾರದೇ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ ರಚನೆಯಾದ ಜೆಡಿಎಸ್ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 14 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಎಂ ಆದರು.

ಡಿ.ಕೆ‌. ಶಿವಕುಮಾರ್: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಯೋಗ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು‌ ಬಹುತೇಕ ನಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಎಂ ಆಗೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಿಎಂ ಗಾದಿ ಏರಲು ಅಣಿಯಾದ ಡಿಕೆಶಿ: ಹೀಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ನಾಯಕನ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿ!

TAGGED:

RAMANAGARA DISTRICT
RAMANAGARA CM HISTORY
DK SHIVAKUMAR
RAMANAGARA
KARNATAKA POLITICS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.