ETV Bharat / state

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ರಾಮನಗರ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆ

ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಮನಗರ ನಗರಸಭೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಚೀಲ ವಿತರಣಾ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ರಾಮನಗರ ನಗರಸಭೆ
ಚೀಲ ವಿತರಣಾ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ರಾಮನಗರ ನಗರಸಭೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2026 at 3:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಮನಗರ: ರೇಷ್ಮೆನಗರಿ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು‌ ನಡೆಸಲು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ರಾಮನಗರ ನಗರಸಭೆ ಐಡಿಯಾ - ಆಫ್-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್-ಫ್ರೀ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ.

ರಾಮನಗರ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚೀಲ ವಿತರಣಾ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾರಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ - ಮುಕ್ತ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಕ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ರಾಮನಗರ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ವಿನೂತನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ (ETV Bharat)

ನಾಗರಿಕರು ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಡೆಯಲು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲವನ್ನ ಪರಿಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು QR ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್​ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೂ ರಾಮನಗರ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮನಗರವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಛಲದಿಂದ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಯಂತ್ರವನ್ನ ರಾಮನಗರ ಜನತೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ 10 ರೂ. ನಾಣ್ಯ ಹಾಕಿದರೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ 8 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಜನತೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಂತ್ರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಮನಗರ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಶೇಷಾದ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ‌.‌ ಈ ವಿನೂತನ ಬಟ್ಟೆ ಯಂತ್ರದ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಿವಿಆರ್, ಪೋರಂ ಮಾಲ್​ಗೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ ದಂಡ ಹಾಕಿದ ಪಾಲಿಕೆ

TAGGED:

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ನಗರ
RAMANAGARA
ರಾಮನಗರ ನಗರಸಭೆ
PLASTIC FREE CITY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.