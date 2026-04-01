ರಾಮನಗರ: ವೃದ್ಧೆಯ ಮೃತದೇಹದ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೋತಿ
ಮೃತರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೇ ಮೃತರ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕೋತಿ ಮುಖ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
Published : April 1, 2026 at 2:02 PM IST
ರಾಮನಗರ: ಕೋತಿಯೊಂದು ತನಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಣ್ಣು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಶವವನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ರಾಮನಗರದ ಉತ್ತರ ರಾಯರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ (80) ಮೃತ ವೃದ್ಧೆ. ಇವರು ರಾಯರದೊಡ್ಡಿಯ ಮಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೃತರ ಶವ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೋತಿಯೊಂದು ಬಂದಿದ್ದು, ಮೃತ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿ, ಮುದ್ದಾಡಿ ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದರೂ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮೃತರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೇ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕೋತಿ ಮುಖ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಕೋತಿಯಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಕಿದರೆ, ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ನೀಡಿದ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಮರಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೋತಿ, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರ ಶವವನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
''ಆಗಾಗ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕೋತಿಗೆ ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ಬಾಳೇಹಣ್ಣು, ಸೇಬು, ಕಿತ್ತಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆ ಕೋತಿಯೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಕೂತಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ವಾರಕ್ಕೆ, ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೋತಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈಗ ಅಜ್ಜಿ ನಿಧನರಾದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೋತಿ ನೇರವಾಗಿ ಶವದ ಬಳಿ ಬಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು'' ಎಂದು ಮೃತ ಅಜ್ಜಿಯ ಮೊಮ್ಮಗ ಸುನೀಲ್ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
''ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಆಗಾಗ ಕೋತಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಜ್ಜಿ ಶವದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕೋತಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಮನೆಯವರು ಹಣ್ಣು ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
