ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯಗಳಿದ್ದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಳ್ಳತನ; ರಾಮ್ ಜೀ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯನ ಬಂಧನ
Published : November 1, 2025 at 11:48 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಾರಿನ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮ್ ಜೀ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯನನ್ನ ವಿಜಯನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಶೀಲನ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದ ಆತನ ಪುತ್ರ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್, 1 ಟ್ಯಾಬ್, 1 ಬ್ಯಾಗ್ನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಎಸ್. ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಫಿ ಡೇ ಬಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ (ಐ ಆ್ಯಮ್ ಗಾಡ್ ಹೆಸರಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಸಹ ಆಗಿರುವ ರವಿ ಗೌಡ)ರು ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ವಾಪಸ್ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಟ್ಯಾಬ್, ಹಾರ್ಡ್ಡಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ರಾಮ್ ಜೀ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯರ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಾಯಿತು. ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ ವಿಜಯನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಜಯಶೀಲನ್ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಅವನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಜಯನಗರ, ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಳ್ಳತನ ಎಸಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
