ಮೊನ್ನೆ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ, ಇಂದು ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ನೀರಿನ ಆತಂಕ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯ ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ.
Published : August 17, 2026 at 5:03 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ರಾಜಾಲಖಮಗೌಡ ಜಲಾಶಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿ ಆಗಿರುವುದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಿಡಕಲ್ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಜಲಾಶಯವು 51 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 5 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯ ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಸೋಮವಾರ 8,523 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಇದ್ದರೆ, 4,655 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರ ಹರಿವು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ 10 ಗೇಟ್ ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆನಾಲ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯದ ಎಇಇ ಜಗದೀಶ ಬಿ.ಕೆ. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಲಾಶಯ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಆತಂಕಿತರಾಗಿದ್ದೆವು. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿದೆ. ರೈತರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ದೇವರು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಿರುವ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಗದೀಶ ಬಿ.ಕೆ. ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಜೀವನಾಡಿ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಭರ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಗಿನ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯ ಕೂಡ ತುಂಬಿರುವುದು ನಗರದ ಜನತೆಗಿದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆತಂಕ ದೂರಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ 105 ಎಂಎಲ್ಡಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಡಕಲ್ ದಿಂದ 60 ಎಂಎಲ್ಡಿ, ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ದಿಂದ 45 ಎಂಎಲ್ಡಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 'ಉಚಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೌ' ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶ: ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ
ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸಂಭ್ರಮ, ವಾಸುಕಿ ನಾಗನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ