ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋಗಿಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಗರಿ
ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಜಾನಪದ ಗಾಯಕಿ ಗೌರಮ್ಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 5:49 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಶಾಲೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇವರ ಜಾನಪದ ಜ್ಞಾನ, ಗಾನ ಯಾರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ನೆಲದ ಹಾಡನ್ನು ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಿದ ಜಾನಪದ ಕೋಗಿಲೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರದ 24ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಜಾನಪದ ಗಾಯಕಿ ಗೌರಮ್ಮಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. 81 ವರ್ಷದ ಗೌರಮ್ಮ ಈಗಲೂ ಹಾಡಲು ಕುಳಿತರೇ ಹಗಲು - ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಬಾನೆ ಪದ, ರಾಗಿಕಲ್ಲಿನ ಪದ, ನಾಟಿ ಪದಗಳು, ಜೋಗಯ್ಯನ ಹಾಡು, ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ, ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ, ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥ ಹಾಗೂ ತಾಯಮ್ಮನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಲಿತು 42 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಡಿನ ನಾನಾಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಸೋಬಾನೆ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 32 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರಮ್ಮ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ - ತಾಯಿಯೇ ಗುರು: ತಾನು ಶಾಲೆಯ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ತನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು, ತಾಯಿಯಿಂದ ತಾನು ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕರೆದ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಲೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೌರಮ್ಮ.
ಮಹಿಳಾ ಉತ್ಸವಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈಗಲೂ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸೋಬಾನೆ ಹಾಡಲು ಕರೆಯಲಿದ್ದು ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂಡ ತೆರಳಿ ಹಾಡುತ್ತೇವೆ. ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಸೋಬಾನೆ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 32 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದು ಬೇರೆಯವರೂ ಕಲಿತು ಈ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನಾಸೆ ಎಂದು ಗೌರಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪರ ಪೂಜೆ, ಅರಿಶಿಣ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಧಾರೆ ಎರೆಯುವಾಗ, ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ, ಮನೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಹಾಡುಗಳಿದ್ದು ನಾವು ಹಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ, ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ, ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು ಸೇರಿ ನಾನಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಾಯಿ ಬಳಿ ಎಲ್ಲ ಜಾನಪದ ಹಾಡು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಡು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗೌರಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು.
ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಹಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರೇ ಹಗಲು - ರಾತ್ರಿ ಪರಿವಿಲ್ಲದೇ ಹಾಡುವ ಗೌರಮ್ಮಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಒಲಿದಿದೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಗೌರಮ್ಮಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದರ ಕುರಿತು ಗೌರಮ್ಮ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಲೆ ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ- ಬಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದೇ ಹೇಗೋ ಈ ಹಾಡು ಕಲಿತೆ. ಬಳಿಕ, ಮಾಸಾಶನದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಓರ್ವ ಮಗನಿದ್ದು ಅವನು ಕೂಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾನೆ, ಮೊಮಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
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