ಸಜ್ಜೆಪಾಳ್ಯದ ವಿವಾದಿತ 44 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್
Vokkaligar Sangha Land Dispute: ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಕಾವಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಜ್ಜೆಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ 44 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 3, 2026 at 7:12 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಕಾವಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಜ್ಜೆಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ 44 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರಂಗಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಎ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳ ನಮೂದು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶಿಪ್ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರಂಗಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್’ನ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಎನ್.ಅಶೋಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ಐ.ಅರುಣ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ದಿವಂಗತ ರಂಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವಿಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿ.ಪಿ. ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ರಂಗಮ್ಮನವರ ಆಶಯದಂತೆ ಬಳಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಬಿ.ಪಿ.ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೂ - ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರದ್ದತಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶಗಳು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ಹೂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರಾದ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗಮ್ಮ ಅವರು 1962ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಉಯಿಲು ಪ್ರಕಾರ ಬಿ.ಎಂ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ತಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ 1978ರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರಾದರೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಧಾರಿತ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಂ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 1985ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಲ್ ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಮಗ ಬಿ.ಪಿ. ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದರು.
ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆತನಕ್ಕಾಗಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ಹೂಡಿದ್ದ ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಆಸ್ತಿಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಂಗಮ್ಮನವರ ಹೆಸರಿಗೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
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