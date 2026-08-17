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ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ವಿವಿ ಮಸೂದೆ 2018 ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯಲು ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡಿದ ವಿಧಾನಸಭೆ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೇಳಿ ಅಂಕಿತ ಹಾಕದೇ ವಾಪಸ್​ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.

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ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ವಿವಿ ಮಸೂದೆ 2018 ವಾಪಸು: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 10:40 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ 2018 ವಾಪಸ್‌ ಪಡೆಯಲು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸೋಮವಾರ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಕುಲಸಚಿವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಐಎಎಸ್‌, ಕೆಎಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಿಸುವ ಬದಲು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷ ಸೇವಾ ಅನುಭವ ಇರುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು, ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೇಳಿ ಅಂಕಿತ ಹಾಕದೇ ವಾಪಸ್​ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್‌ ಪಡೆಯಲು ಸಮ್ಮತಿ ಕೋರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಂಡಿಸಿದರು. ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉನ್ನತ ಆಡಳಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅನುಭವಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಿಸಲು ಮಸೂದೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (RGUHS)ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2018ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಳೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

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BILL 2018 WITHDRAWN
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