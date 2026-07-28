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ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗೃಹಿಣಿ; ‘ವೈಟ್ ಡೌವ್ಸ್’ ನೆರವಿನಿಂದ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪುನರ್​ಮಿಲನ!

ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಯಿಂದಾಗಿ ದೂರದ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್​ ಡೌವ್ಸ್​ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಕಂಡ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪುನರ್​ಮಿಲನ​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ವಿನೋದ್ ಪುದು

A LADY REUNION WITH FAMILY
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಪುನರ್​ಮಿಲನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 6:04 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೋವು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೊಳಲಾಟದಿಂದ ಮನೆ ತೊರೆದು, ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಕರಾವಳಿ ನಗರ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅನಾಥವಾಗಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ‘ವೈಟ್ ಡೌವ್ಸ್’ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಸ ಬದುಕು ನೀಡಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಗುಣಮುಖಳನ್ನಾಗಿಸಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಜುಲೈ 28) ಪುನರ್ ಮಿಲನ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯದ ಭಿಲ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಹಾಜ್‌ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಟಿಟೋಡಾ ಮೂಲದ ಗೋಪಿ (26) ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ, ಪ್ರೇಮರಾಮ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, 9 ಹಾಗೂ 4 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಟ್ ಡೌವ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಪುನರ್​ಮಿಲನ (ETV Bharat)

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗಂಡನೊಂದಿಗಿನ ಮನಸ್ತಾಪ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಕೆ ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ಜೂನ್ 15, 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯವರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ 'ವೈಟ್ ಡೌವ್ಸ್' ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು.

ತಾನೋರ್ವ ಡಾನ್​ ಎಂದು ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ: ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಂಡಸರಂತೆ ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸಿ, "ನಾನೊಬ್ಬ ಡಾನ್" ಎಂದು ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊಠಡಿಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಗೂ ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಕೊರಿನ್​ ರಸ್ಕಿನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

Rajasthan lady Reunion with family
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಪುನರ್​ಮಿಲನದ ಕ್ಷಣ (ETV Bharat)

ವೈಟ್ ಡೌವ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಕೊರಿನ್ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಶಾಂತಳಾದ ಗೋಪಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೋವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಊರಿನ ವಿಳಾಸ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದರು.

ಗೋಪಿ ನೀಡಿದ ವಿಳಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಡೌವ್ಸ್ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶೇಕರಗಢ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ಸಹೋದರ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ಜೂನ್ 7 ರಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

Rajasthan lady Reunion with family
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಪುನರ್​ಮಿಲನದ ಕ್ಷಣ (ETV Bharat)

ಸಹೋದರನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ ಡೌವ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆಶ್ರಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಗೋಪಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಅತ್ತು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರ ಮನ ಕರಗಿಸುವಂತಿತ್ತು.

Rajasthan lady Reunion with family
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಪುನರ್​ಮಿಲನದ ಕ್ಷಣ (ETV Bharat)

ಇದು 496ನೇ ಯಶಸ್ವಿ ಪುನರ್​ಮಿಲನ​: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವೈಟ್ ಡೌವ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಕೊರಿನ್​ ರಸ್ಕಿನ್, "ಕಳೆದ 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥರಾಗಿ ಸಿಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಬದುಕು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ 496ನೇ ಯಶಸ್ವಿ ಪುನರ್​ಮಿಲನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ನೇಪಾಳದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಿ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ನಗು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Rajasthan lady Reunion with family
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಪುನರ್​ಮಿಲನದ ಕ್ಷಣ (ETV Bharat)

ಗೋಪಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಗುಣಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ ಡೌವ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Rajasthan lady Reunion with family
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಲು ನೆರವಾದ ವೈಟ್ ಡೌವ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)

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TAGGED:

DAKSHIN KANNADA
ವೈಟ್ ಡೌವ್ಸ್ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪುನರ್​ಮಿಲನ
A LADY REUNION WITH FAMILY

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