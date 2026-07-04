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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರುಷರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಜನಿರಾಜ್ ಹೇಳುವುದೇನು?

ವರದಿ - ಮಹೇಶ್ ಎಂ. - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರುಷರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಉದ್ದೇಶದ ಕುರಿತು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಜನಿರಾಜ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಜನಿರಾಜ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರುಷರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 4, 2026 at 5:29 PM IST

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ಮೈಸೂರು : ಪುರುಷರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರುಷರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪುರುಷರ ಹಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ)ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಜನಿ ರಾಜ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗೆ ಇರುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಮಾನ-ಮಾರ್ಯಾದೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ, ಹಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತವರಿಗಾಗಿಯೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರುಷರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ 32 ಮಂದಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಹೆಚ್​ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ 32 ಮಂದಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಮಹಿಳೆಯರ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ನೊಂದ ಪುರುಷರ ಹಿತ ಕಾಯುವುದೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ನಡೆಯುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಒತ್ತಡ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ದೂರು, ಕೊಲೆಯತ್ನ, ಅಪಹರಣದಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದೇ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್​ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

RAJANIRAJ
VIOLENCE AGAINST MEN
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರುಷರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ
MYSURU
NATIONAL MEN PROTECTION COMMITTEE

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