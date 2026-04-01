ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಳೆಗೆ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ನೀರು: ದವಸ, ಧಾನ್ಯ ನೀರುಪಾಲು, ಮನೆಯವರ ಕಣ್ಣೀರು
ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ತುಂಬಿ ಹರಿದು ಹಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ.
Published : April 1, 2026 at 6:20 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಮಳೆ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹೊಸಮನೆ, ಶರಾವತಿನಗರ ಹಾಗೂ ವಿನೋಬನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುವಂತಾಯ್ತು.
ಹೊಸಮನೆ ಬಡಾವಣೆಯ ನಾಗಪ್ಪನ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಎಂಬುವರ ಮನೆ ತುಂಬಾ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಮಂಚ, ಫ್ರಿಜ್, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 2 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಹಾಗೇ ಇದೇ ಬೀದಿಯ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಎಂಬವರ ಮನೆಗೂ ಸಹ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ವಿನೋನಗರದ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಸಹ ನಾಲ್ಕೈದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹೊರಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅಡ್ಡ ಮಳೆ ಅನಾಹುತ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು, ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿದ್ದೆವು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾಲುವೆ, ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಬರಲಿ ಎಂದು ಕಾದರೆ ಆಗದು ಈಗಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಂತ್ರಸ್ತ ರಾಮಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಾಢವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಮಳೆ ಬಂತು. ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇದೆ. ಅದರ ನೀರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ನೀರು ಏಕಾಏಕಿ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಂದಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ, ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿವೆ. ಮನೆಯ ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಮಿಕ್ಸಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕೆ ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಟ್ಟೆ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರು ಎತ್ತಿ ಹೊರಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿ ಸಹ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇರುವುದು ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ರಾಮಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ನೀರು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿತು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ತೋಚುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆಂದು ಹೋಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
