ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆ! ನದಿ ತೀರದ ನಿವಾಸಿಗಳ ನರಕಯಾತನೆಗೆ ಕೊನೆ ಯಾವಾಗ?
ನದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೋ ಎಂಬ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಅಳಲು. ಈ ಕುರಿತು ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ಅವರ ವರದಿ.
Published : July 17, 2026 at 4:36 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ! ಇದು ಅಚ್ಚರಿ ಅನ್ನಿಸಿದರೂ ಸತ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇಕೆ ನೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಬಹುತೇಕರಲ್ಲುಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕೆಲವು ನದಿ ತೀರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈಗಲೂ ಜಲಾವೃತವಾಗುತ್ತವೆ. ತುಂಗಾ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾ ಆಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನದಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಬಾಲ್ರಾಜ್ ಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಹರದ ಗಂಗಾ ನಗರ ಹಾಗೂ ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈಗಲೂ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುದುಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೆರೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆರೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಈ ನಿವಾಸಿಗಳು ಗಂಜಿಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಳಲು.
ಗಂಗಾ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳ ನರಕಯಾತನೆ: ಗಂಗಾ ನಗರ ಹರಿಹರ ಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರದೇಶ. ಅಲ್ಲದೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಬಡಾವಣೆ. ಇಲ್ಲಿ 400 ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಹೊಳೆ ಬಂತೆಂದರೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕರು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೆರೆ ಇವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬರೆಯಾಗಿದೆ. ನೆರೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಲು ಆಗಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾವು, ಚೇಳು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಒಂದು ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ನೀರು ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರವೇ ಗತಿ: ಗಂಗಾ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ರಮೀಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನೆರೆ ಬಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳ ಮುಳುಗಡೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಇದ್ದಿದ್ದೇ. ನಮಗೆ ಸೂರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋದರೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ಮುಳುಗುತ್ತವೆ. ಹಾವು, ಚೇಳು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನೀರು ಬಂದರೂ ನಾವು ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಾಗಿದೆ. ಮನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಅಲೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆರೆ ಬಂದಾಗ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಜೋಪಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಏಕಾಏಕಿ ನೀರು ಬಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲಗಲೂ ಆಗಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಗಂಗಾ ನಗರದ ಮತ್ತೋರ್ವ ನಿವಾಸಿ ಫರೀದಾ ಖಾನಂ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತುಂಬಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಮುಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೆರೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆರೆ ಇಲ್ಲ. ನದಿ ತುಂಬಿದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮನೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೊಳಿ ಕೂಡ ಬರಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 300-400 ಮನೆಗಳಿವೆ. ಹೊಳೆ ಬಂದಲ್ಲಿ 30 ಮನೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಊಟ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಬಗೆಹರಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಬಾಲ್ರಾಜ್ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ: ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಬಾಲ್ರಾಜ್ ಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನದಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದರೆ 15-20 ಮನೆಗಳು ಮುಳುಗಿ ಹಂಚು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲೇ ಜನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಆತಂಕ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದು ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಊಟ-ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನೀರು ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ.ಶಾಂತನಗೌಡ್ರು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬಾಲ್ರಾಜ್ ಘಾಟ್ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಚರಂಡಿಯ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗಲು ದಾರಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಭೀತಿ ಇದೆ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಬಹುದು. ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತೆ ಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಯ್ಯದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನೆರೆಯಿಂದ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಶಾಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ-ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಳೆಯ ನೀರು ಬರದಂತೆ ಶಾಸಕ ಡಿಜಿ ಶಾಂತನಗೌಡ್ರು ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೋಡೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ನೆರೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೊಳೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.
ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲ: ಬಾಲ್ರಾಜ್ ಘಾಟ್ ನಿವಾಸಿ ಶೇರ್ ಆಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೊಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಆದ್ರೆ, ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಸದ್ಯ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೋಡೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಚರಂಡಿ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದರ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗಲು ಜಾಗ ಬೇಕು. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀರು ನುಗ್ಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ.ಶಾಂತನಗೌಡ್ರು ಮಾತನಾಡಿ "ತುಂಗಭದ್ರಾ ಹೊಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ರಾಜ್ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ ನದಿಯ ನೀರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗದಂತೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾಲ್ರಾಜ್ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಜಲಾವೃತ: ತುಂಗಾ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ನೀರಿ ನದಿಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಉಕ್ಕಗಾತ್ರಿ ಜಲವೃತ ಆಗಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಮುಡಿಕೊಡುವ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಗಡಿಗಳು ಜಲಾವೃತ ಆಗಲಿವೆ. ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಜಲಾಸಮಾಧಿ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ನೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಜಲಾವೃತವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಇದೆ. ಭತ್ತ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ರಾಗಿ, ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬಿದರಿ, ಹಿರಿಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿಹರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹರಿಹರದ ಗಂಗಾನಗರದಲ್ಲಿ ನೆರೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳು ಮುಳುಗಡೆ ಆದ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರು ಕೊಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿವೇಶನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬದಲಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ಸೂರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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