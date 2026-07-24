ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿದ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಷ್ಟೇ, ಹೆಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 38.3 ಎಂಎಂ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 48 ಎಂಎಂ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
Published : July 24, 2026 at 3:49 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ (KSNDMC) ಜುಲೈ 24ರ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 38.3 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ (ಮಿ.ಮೀ) ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 48.0 ಎಂಎಂ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ (ದ.ಕ. 37.4 ಎಂಎಂ, ಉಡುಪಿ 47.8 ಎಂಎಂ) ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಳೆ: ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 95.96 ಎಂಎಂ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ 51.59 ಎಂಎಂ ಹಾಗೂ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ 47.26 ಎಂಎಂ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ 38.68 ಎಂಎಂ, ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ 37.59 ಎಂಎಂ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 32.54 ಎಂಎಂ ಹಾಗೂ ಕಾಪು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 26.54 ಎಂಎಂ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 1ರಿಂದ 24 ರವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 827.8 ಎಂಎಂ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಗಿಂತ ಶೇ.27.21ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸುಳ್ಯ, ಕಡಬದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಡಬ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 51.90 ಎಂಎಂ ಹಾಗೂ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 49.95 ಎಂಎಂ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 41.61 ಎಂಎಂ, ಮೂಡಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ 34.02 ಎಂಎಂ, ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 32.54 ಎಂಎಂ, ಬಂಟವಾಳದಲ್ಲಿ 27.41 ಎಂಎಂ ಹಾಗೂ ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 25.42 ಎಂಎಂ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ತೀರ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 18.98 ಎಂಎಂ ಮತ್ತು 17.53 ಎಂಎಂ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 795.4 ಎಂಎಂ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ. 16.96 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರತೆ: ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಸಕ್ತ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,885.7 ಎಂಎಂ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತಾದರೂ, ಇದುವರೆಗೆ 1,190.5 ಎಂಎಂ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ.36.87ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2,242.7 ಎಂಎಂ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಪೈಕಿ 1,385.8 ಎಂಎಂ ಮಾತ್ರ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ.38.21ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಜುಲೈ 24ರವರೆಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಟ್ಟು ಮಳೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 1,364.0 ಎಂಎಂ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 1,554.9 ಎಂಎಂ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.35ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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