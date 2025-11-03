ETV Bharat / state

ಬರದ ನಾಡಾಗಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲೀಗ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ನೀರು: ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ 500 - 600 ಬೋರ್​ವೆಲ್​​ಗಳು!

ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 3, 2025 at 7:14 PM IST

ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಗಳೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಎಂಬುದು ರೈತರಿಗೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೆರೆಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಭಣಗುಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಜಗಳೂರಿನ ಹಣೆಬರಹ ಬದಲಾಗಿದೆ.

57 ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಭರಪೂರ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಜಲ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದು, ನೀರು ಬೀಳದ ಬೋರ್​ವೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೀರು ಬೀಳದೇ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನೀರು ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ರೈತರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ಬೋರ್​ವೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವುದು ಅನ್ನದಾತನ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ.

ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು (ETV Bharat)

ಬತ್ತಿದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಜಲ: ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಬತ್ತಿಹೋಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನೀರು ಉಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ತರಿಸಿದೆ. ಬತ್ತಿಹೋಗಿದ್ದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ತರಿಸಿದರೆ, ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಬೋರ್​ವೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯವೇ ಸರಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು.

ಹನುಮಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (ETV Bharat)

500 - 600 ಬೋರ್​ವೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ನೀರು: ''ಮೊದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಗಾಲ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲದೇ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೋರ್​ವೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹಲವು ರೈತರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ತರಿಸಿದರೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬೋರ್​ವೆಲ್​ನಿಂದ ಒಂದೂವರೆ, ಎರಡು ಇಂಚು ನೀರು ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಹನುಮಂತಾಪುರದಿಂದ ದೊಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ತನಕ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 500-600 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ.

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ಮಳೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ತೋಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೂ, ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಂಡೇಸಾರ್ ಇಟ್ಟು ನೀರು ತೆಗೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ರಾಗಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಆಗಿ ಇಡೀ ಜಮೀಗಳು ಜೌಗು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಹತ್ತಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ವರವಾದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿದೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ.

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ನಾಲ್ಕೈದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದರು ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀರು: ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲುಕು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಬೋರ್​ ವೆಲ್ ಕೊರೆದರೂ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರಗಾಲದ ವೇಳೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೂ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದು, ಭೂಮಿಗಳು ಜೌಗು ಹಿಡಿದಿವೆ.

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬೋರ್​ವೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಹನುಮಂತಾಪುರ, ತುಂಬಿನಹಳ್ಳಿ, ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಮುದ್ಗದ್ ಹಳ್ಳಿ, ಗೋಗುದ್ದು, ಕಸವನಹಳ್ಳಿ, ರಂಗಪುರ, ಜಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಭಾಗದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವಿಸ್ಮಯವೇ ಸರಿ ಎಂದು ರೈತ ಬಸವರಾಜ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ಆರೋಪ; ಹನುಮಂತಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗರಂ; ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಒ ಭೇಟಿ

