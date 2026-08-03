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ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆ: 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ 41.71 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ

ಆಗಸ್ಟ್ 3ರ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ 14 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 527.09 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

WATER IN RESERVOIRS
ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ​ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 3, 2026 at 5:52 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ಮಲೆನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ (KSNDMC) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 41.71 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 3ರ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ 14 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 527.09 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಒಟ್ಟು ಒಳಹರಿವು 4,24,710 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ಹೊರಹರಿವು 1,63,105 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

​ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ಜಲಾಶಯಗಳು: ​ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಟ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 114.57 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ 77.54 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಒಟ್ಟು ಒಳಹರಿವು 77,048 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು 28,821 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಆಗಿದೆ. ​ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 8.50 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಇಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹ 7.83 ಟಿಎಂಸಿ ತಲುಪಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಒಳಹರಿವು 11,645 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು 10,750 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.​ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 37.10 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹ 28.02 ಟಿಎಂಸಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದಿನ ಒಳಹರಿವು 12,859 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವು 500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಇದೆ. ​ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.45 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಇಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹ 23.08 ಟಿಎಂಸಿ ತಲುಪಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಒಳಹರಿವು 32,048 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು 1,821 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಇದೆ.​ ಒಟ್ಟು 19.52 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಗ್ರಹ 18.61 ಟಿಎಂಸಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದಿನ ಒಳಹರಿವು 31,746 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವು 27,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಆಗಿದೆ.

​ಕೃಷ್ಣಾ ಕೊಳ್ಳದ ಜಲಾಶಯಗಳು: ​ಕೃಷ್ಣಾ ಕೊಳ್ಳದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 422.45 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ 287.40 ಟಿಎಂಸಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಒಳಹರಿವು 2,34,368 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು 1,33,523 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ​ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 71.54 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹ 46.25 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದೆ.

ಒಳಹರಿವು 36,102 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವು 189 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ.​ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 105.79 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಗ್ರಹ 44.19 ಟಿಎಂಸಿ ತಲುಪಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 40,705 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು 1,390 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ. ​ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 51.00 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 38.42 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಒಳಹರಿವು 20,782 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವು 1,765 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 37.73 ಟಿಎಂಸಿ ಇರುವ ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 17.08 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 11,703 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವು 1,194 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ.​ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 123.08 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹ 111.97 ಟಿಎಂಸಿ ತಲುಪಿದೆ.

ಒಳಹರಿವು 1,25,855 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು 1,28,783 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ.​ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 33.31 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 29.49 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. 1,28,954 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 1,29,935 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

​ಜಲವಿದ್ಯುತ್ (ಹೈಡಲ್) ಜಲಾಶಯಗಳು: ​ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಡಲ್ ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 328.21 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಇಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹ 138.78 ಟಿಎಂಸಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಒಳಹರಿವು 1,13,294 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು 761 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಆಗಿದೆ.

​ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 62.88 ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 59,203 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವು 761 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಇದೆ.​ ಸೂಪಾ ಒಟ್ಟು 145.33 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು,ಪ್ರಸ್ತುತ 62.94 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 44,059 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಇದೆ.​ ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 31.13 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹ 12.96 ಟಿಎಂಸಿ ಇದೆ. ಒಳಹರಿವು 10,032 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಇದೆ.

ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು 30.42 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 23.38 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ.

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BENGALURU
WATER IN RESERVOIRS
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ
ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ
HEAVY RAIN

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