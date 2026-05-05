ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಸವಳಿದಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ತಂಪೆರೆದ ಮಳೆರಾಯ
ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಸವಳಿದಿದ್ದ ಕುಂದಾನಗರಿ ಜನರಿಗೆ ಮಳೆರಾಯ ತಂಪೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತಂಪು ವಾತಾವರಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
Published : May 5, 2026 at 8:30 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಸವಳಿದಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಳೆರಾಯ ತಂಪೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ರಣ ರಣ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಜನ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಡುಗು ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿನ ಧರೆ ತಂಪಾಗುವಷ್ಟು ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.
ರಜೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವರು, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವರು ಏಕಾಏಕಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಪರದಾಡಿದರು. ಸಮೀಪದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹೋಟೆಲ್, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿತ್ತು. ಮಳೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತಾ ಕುಂದಾನಗರಿ ಜನರು ಮಳೆರಾಯನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಸ್ತೆ, ಟಿಳಕವಾಡಿ, ಉದ್ಯಮಬಾಗ, ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ ಆಯಿತು. ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ತುಂಬ ನೀರು ಹರಿಯಿತು.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯ ಮಳೆ: ಎಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುರಿದಿದ್ದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿತ್ತು. ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
2001ರ ಎಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ 108.6 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಎಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಮಳೆಯು 111.5 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ 25 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ದಾಖಲೆಯ ಮಳೆ ಇದಾಗಿತ್ತು.
