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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕೊನೆಗೂ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಶುರು; ಸೂಕ್ತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

REPAIR OF RAIN GAUGE STATIONS THAT WERE CAUSING CROP INSURANCE LOSSES FOR FARMERS IN SHIVAMOGGA
ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 30, 2026 at 10:57 AM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೆ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 280 ಮಳೆಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ರೈತರು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಳೆ‌ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು‌ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದವು.

ಬೆಳೆ‌ ವಿಮೆ‌ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಇವುಗಳ‌ ರಿಪೇರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ‌ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಇದೀಗ ತಾಲೂಕುವಾರು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ 208 ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 185ನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.‌

ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ?: ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವರದಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಮಳೆ‌ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳೆ‌ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೂ ಮಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಸೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಶೀಟ್​ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಕಿದಾಗ, ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ‌ ನೀಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ‌ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.

REPAIR OF RAIN GAUGE STATIONS THAT WERE CAUSING CROP INSURANCE LOSSES FOR FARMERS IN SHIVAMOGGA
ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ (ETV Bharat)

ಅಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರೂ ಕೂಡಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮಳೆಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಡಾ.ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರು ದುರಸ್ತಿ ಬಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಖುದ್ದು ನಿಂತು ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಅವರ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದದ್ದು ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 280 ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 208 ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 72 ಮಳೆ ಮಾಪನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸದ್ಯ 185 ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಳೆ ಮಾಪನ ದಾಖಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ವಿಮಾ​ ಕಂಪನಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ". - ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಲಿಕಟ್ಟಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ.

ಹೊಸನಗರದ ರೈತ ಸುಧಾಕರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೊದಲು ನಮ್ಮೂರಿನ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಕಾರಣ, ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ನೀಡಿದರು. ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ನಮಗೆ ಬಂತು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಿಮೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಸೂಕ್ತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಬರಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

SHIVAMOGGA
ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ
RAIN MEASUREMENT CENTER
ಬೆಳೆ ವಿಮೆ
RAIN GAUGE STATION REPAIR

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