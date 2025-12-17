ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ವಿಪತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಮಳೆ ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ: ಸಿಎಜಿ ವರದಿ
ಪ್ರವಾಹ ವಿಪತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಮಳೆ ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : December 17, 2025 at 9:02 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ವಿಪತ್ತಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆರವಾಗಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳೇ ಕಾರ್ಯನಿವರ್ಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ (ಸಿಎಜಿ) ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರವಾಹ ಮನ್ಸೂಚನೆಗೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 184 ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 69 ಉಪಕರಣಗಳು ಕಾರ್ಯನಿವರ್ಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
"ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪ್ರವಾಹ ಮಾದರಿ ತಯಾರಿಕೆ" ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ 25 ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಜಲ ಕೇಂದ್ರ, ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ಸಂವೇಧಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ 100 ನೀರಿನ ಸಂವೇದಕಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸಂವೇದಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿವರ್ಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಳೆ ಹಾನಿ ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ: 2019-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯೇ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಲಾಗಿದ್ದ 1,10,407 ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 22496 ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 213 ಕೋಟಿ ರು.ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಅನುದಾನ ಪಾವತಿಸಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭೂ ಕುಸಿತ ಪೀಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ 6.25 ಕೋಟಿ ರು. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಪತ್ತು ಪಡೆ 96% ವರೆಗೆ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ: ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆ ಘಟಕಗಳು ಮಂಜೂರಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶೇ.67 ರಿಂದ 96%ರವರೆಗೆ ಖಾಲಿಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳೇನು?:
- ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ಎದುರಿಸಲು ವಲಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ತಂಡ ರಚಿಸಬೇಕು.
- ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು.
- ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು.
- ಭೌಗೋಳಿಕ-ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬರವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು.
- ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವ ವಿಧಾನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬೇಕು; ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು.
- ಭೂಕುಸಿತ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸೂಕ್ತ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು.
- ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ಮಿಂಚುಗಳಂತಹ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಹಾನಿ, ಮಾನವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು.
