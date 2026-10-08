ಕೈಕೊಟ್ಟ ಮಳೆ, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲು: ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು?
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ದತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ. ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 8, 2026 at 8:56 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಎಂಬ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ಆವರಿಸಿರುವ ಬರವು ಬರೆ ಹಾಕಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಬೆಳೆ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಹಲವು ವಿಶೇಷಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಸಲ ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಆಕಾಶ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಡೆ ಅಡಿಕೆ ದರ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 45 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇದೆ. ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದೂ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಕಾಯಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಉದುರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದೆ ಉದುರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ರೈತನಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನವರಿ ವೇಳೆಗೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಈ ಬಾರಿ ಈಗಲೇ ನೀರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅಡಕೆ ಎಲೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಮರಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಅಡಕೆ ಮರ ಫಸಲು ನೀಡಲು ಕನಿಷ್ಠ 7-8 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ಸಾಕಿದ ಅಡಿಕೆ ಮರ ಫಸಲು ನೀಡುವಾಗ ನೀರು ಸಿಗದೇ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇದ್ದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರತೆಗೆ ಮರಗಳು ಸೀಳು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಕಷ್ಟವೇನು?: ''ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ವರುಣ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಇಳುವರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಳುವರಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತೂಕ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ಬೇಗ ಉದುರುತ್ತಿವೆ. ಬಿದ್ದ ಅಡಿಕೆಗಳು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟವಾಗುಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಡಿಕೆ ದರ ಕುಸಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಇಳುವರಿಯೂ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಈಗಲೇ ಬೇಸಿಗೆಯ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಈಗಲೇ ಮರಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ದುಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕಿದೆ'' ಎಂದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರ ಮನೋಜ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳೇನು?: ಬರಗಾಲದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಂಜಯ್ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು 1.76 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ 46 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬರಗಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ, ಅಡಿಕೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವುದು, ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಮುನ್ನವೇ ಹೂವು ಉದುರುವುದು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಗಳೂ ಸಹ ಉದುರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದರು.
ರೈತರಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲಹೆಗಳು:
- ಸಾವಯವ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಕರಗಲು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾವಯವ ಪದ್ದತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ.
- ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೂ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
- ಜೊತೆಗೆ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ದತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರೆಲೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
- ಅಲ್ಲದೇ, ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಬಹುದು.
- ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರುವ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕೆ ಮರುಪೂರಣ ಪಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
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