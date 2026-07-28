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ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್: ಮುಂದಿನ 5 ದಿನ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ಜುಲೈ 28 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್​ 2ರವರೆಗೆ ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 5:15 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರವು, ಆರೆಂಜ್ ಹಾಗೂ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದರಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ 5 ದಿನಗಳ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ಸೂಚಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 28ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್​ 2ರವರೆಗೆ ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

  • ಜು. 28 ಜುಲೈ ರಿಂದ 29ರವರೆಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದೆ ವೇಳೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
  • ಜು. 29ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಜುಲೈ 30 ರಿಂದ 31ರವರೆಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಂಜ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಇರಲಿದೆ.
  • ಜುಲೈ 31ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್​ 1ರವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಆಗಸ್ಟ್​ 1ರಿಂದ 2ರವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಇರಲಿದ್ದು, ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಲಿದೆ.

24 ಗಂಟೆಗಳ ಮಳೆ ವಿವರ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 45.8ಮಿ,ಮೀನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಗಿಂತ 42.5 ಮಿ.ಮೀ,ಈ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ 57.02 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಕಾಪುವಿನಲ್ಲಿ 33.00 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 26.2 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಗಿಂತ 40.2ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಅಂದರೆ 32.78ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾದರೆ, ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ 16.23 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 40 ರಿಂದ 60 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವುದರಿಂದ ಮೀನುಗಾರರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ, ನದಿ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡಕುಸಿತದ ಅಪಾಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಜೂನ್​ 1ರಿಂದ ಜುಲೈ 28ರವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಒಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ : ಈ ವರ್ಷದ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಜುಲೈ 28 ರವರೆಗೆ 1308.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಗಿಂತ 2046.6 ಮಿ.ಮೀ ಅಂದರೆ ಶೇ 36ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಕಂಡಿದೆ. ಉಡುಪಿಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 1547.2 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಗಿಂದ 2425.6 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 36ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

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