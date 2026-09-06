ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ವಿಜಯಪುರ - ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲು ವಿಳಂಬ: ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಷಾದ
ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ರೈಲು ವಿಜಯಪುರ - ಯಶವಂತಪುರ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
Published : September 6, 2026 at 10:46 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16548 ವಿಜಯಪುರ - ಯಶವಂತಪುರ (BJP -YPR) ರೈಲು ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಹೊರಟ ಬಳಿಕ, ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ಪರ್ಯಾಯ ಲೋಕೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದ CAR ಹಾಗೂ DAR ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಷಾದಿಸಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ರೈಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ತಲುಪುವಂತೆ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
''ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರೈಲು ಐದು ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ರೈಲು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಪಿಎಫ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ವರದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿ. ಹೆಗಡೆಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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