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ಅಳ್ನಾವರ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಳ್ನಾವರ ಪಟ್ಟಣದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರ ವ್ಯತ್ಯಯಗೊಂಡಿತ್ತು.

RAILWAY TRAFFIC DISRUPTED
ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 2:52 PM IST

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ಧಾರವಾಡ: ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಅಳ್ನಾವರ ಪಟ್ಟಣ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ರೈಲುಗಳು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​​ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು.

ಗೋವಾದ ಲೋಂಡಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ರೈಲು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ರೈಲ್ವೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದ್ದು ಎರಡು ರೈಲುಗಳು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿವೆ.

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ; ಹಲವು ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು, ಮರುಸಮಯ ನಿಗದಿ; ಕಡೂರು – ಬಳ್ಳೆಕೆರೆ, ಬಳ್ಳೆಕೆರೆ ಯಾರ್ಡ್, ಬಳ್ಳೆಕೆರೆ – ದೇವನೂರು, ದೇವನೂರು ಯಾರ್ಡ್, ದೇವನೂರು – ಬಾಣಾವರ, ಬೀರೂರು – ಕಡೂರು, ಬಾಣಾವರ ಯಾರ್ಡ್ (ಡೌನ್ ಲೈನ್) ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ – ಬಾಣಾವರ (ಅಪ್ ಲೈನ್) ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನವೀಕರಣ (ಟಿಟಿಆರ್) ಮತ್ತು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಲೈನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16214 ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಅರಸೀಕೆರೆ ಎಕ್ಸ್​​ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು 10.07.2026 ರಿಂದ 13.07.2026, 16.07.2026 ರಿಂದ 20.07.2026, 23.07.2026 ರಿಂದ 27.07.2026, 30.07.2026 ರಿಂದ 03.08.2026, 06.08.2026 ರಿಂದ 10.08.2026, 13.08.2026 ರಿಂದ 17.08.2026, 20.08.2026 ರಿಂದ 24.08.2026, 27.08.2026 ರಿಂದ 31.08.2026, 03.09.2026 ರಿಂದ 07.09.2026 ಮತ್ತು 10.09.2026 ರಿಂದ 12.09.2026 ರವರೆಗೆ (ಒಟ್ಟು 47 ದಿನಗಳು) ಬೀರೂರು ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ರೈಲು ಅರಸೀಕೆರೆ ಬದಲಿಗೆ ಬೀರೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16213 ಅರಸೀಕೆರೆ–ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು 11.07.2026 ರಿಂದ 14.07.2026, 17.07.2026 ರಿಂದ 21.07.2026, 24.07.2026 ರಿಂದ 28.07.2026, 31.07.2026 ರಿಂದ 04.08.2026, 07.08.2026 ರಿಂದ 11.08.2026, 14.08.2026 ರಿಂದ 18.08.2026, 21.08.2026 ರಿಂದ 25.08.2026, 28.08.2026 ರಿಂದ 01.09.2026, 04.09.2026 ರಿಂದ 08.09.2026 ಮತ್ತು 11.09.2026 ರಿಂದ 13.09.2026 ರವರೆಗೆ (ಒಟ್ಟು 47 ದಿನಗಳು) ಅರಸೀಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬೀರೂರು ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ರೈಲು ಅರಸೀಕೆರೆ ಬದಲಿಗೆ ಬೀರೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ.

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TAGGED:

POWER SUPPLY PROBLEM
DHARWAD
ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ
ಅಳ್ನಾವರ ಪಟ್ಟಣ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ
RAILWAY TRAFFIC DISRUPTED

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