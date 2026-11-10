₹52 ಸಾವಿರ ನಗದು, 2 ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮರಳಿಸಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಪಸ್ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 10, 2026 at 8:21 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದ ₹52,500 ನಗದು, ಎರಡು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ್ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಟೋಪ್ಪನವರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಎಸಿ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ₹52,500 ನಗದು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು.
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಡ್ರೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಗಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಟಿಎನ್ಸಿಆರ್/ಯುಬಿಎಲ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಡಿಪೋದ ರಂಗನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಸಿಸಿಟಿಸಿ ಬಿಸ್ವನಾಥ್ ಪಾತ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಬ್ಯಾಗ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ದಿನ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೆಡ್ರೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಮಾಲೀಕ ಅರ್ಜುನ್ ಟೋಪ್ಪನವರ್ ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದ ದಂಪತಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿತೆ: ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣವಿದ್ದ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ವೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
ತರೀಕೆರೆ ನಿವಾಸಿ ರೂಪಾ ಎಲ್. ಎಂಬುವರು ತಾಳಗುಪ್ಪ - ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ತರೀಕೆರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ರೈಲಿನಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ಮರೆತಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ನೆನಪಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ರೂಪಾ ಅವರು ತರೀಕೆರೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೀರೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ರೈಲು ಬೀರೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ತೆಯಾದ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 118 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ₹20,000 ನಗದು ಇದ್ದದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ನಂತರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದರು.
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