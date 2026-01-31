ETV Bharat / state

ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ: 18 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ, ಮಾರ್ಚ್ 2 ಕೊನೆಯ ದಿನ

ರೈಲ್ವೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 7ನೇ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ವೇತನದ ಲೆವೆಲ್1 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 18 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

RAILWAY RECRUITMENT DAKSHINA KANNADA ರೈಲ್ವೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ ರೈಲ್ವೇ ಉದ್ಯೋಗ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 31, 2026 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಗಳೂರು/ದ.ಕ: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ (RRB) ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 09/2025 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಲೆವೆಲ್​​-1 (ಗ್ರೂಪ್​ ‘ಡಿ’ ಸಮಾನ) ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್​​ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಡಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18,000 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 02 ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ರಾತ್ರಿ 11.59 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ: ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನೇಮಕಾತಿ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಲೆವೆಲ್​-1 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂ.18,000 ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ರೂ.22,000ರ ವರೆಗೆ ವೇತನ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ವಯಸ್ಸು ವಯೋಮಿತಿ: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸು 01.01.2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 33 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ, ಒಬಿಸಿ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.

RAILWAY RECRUITMENT DAKSHINA KANNADA ರೈಲ್ವೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ ರೈಲ್ವೇ ಉದ್ಯೋಗ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ (SSLC) ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಕೆಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನೂ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ರೈಲ್ವೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್​ https://www.rrbapply.gov.in
ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿ ಆರಂಭ ದಿನಾಂಕ: 31.01.2026. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ: 02.03.2026 (ರಾತ್ರಿ 11.59).

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ (CBT), ಶಾರೀರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ (PET) ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ, ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ RRB ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ನೇಮಕಾತಿ: ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಡಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್​​, ಅಜ್ಮೇರ್​​, ಭೋಪಾಲ್​​, ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್​​, ಚೆನ್ನೈ, ಗುವಾಹಟಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಮುಂಬೈ, ಪಟ್ನಾ, ರಾಂಚಿ, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಕನಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಜನತೆಗೆ ಈ ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 09/2025 ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ, ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ರೈಲ್ವೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶುಭ ಸುದ್ದಿ:1.29 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ MBBS ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ; 5 ಸಾವಿರ ಹೊಸ ಸೀಟುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ

TAGGED:

RAILWAY RECRUITMENT
DAKSHINA KANNADA
ರೈಲ್ವೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ
ರೈಲ್ವೇ ಉದ್ಯೋಗ
RAILWAY JOBS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.