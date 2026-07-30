ವೇಲಂಕಣ್ಣಿ ಹಬ್ಬ: ವಾಸ್ಕೋ-ಡ-ಗಾಮ ಮತ್ತು ವೇಲಂಕಣ್ಣಿ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ
ಅವರ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ವಾಸ್ಕೋ-ಡ-ಗಾಮ ಮತ್ತು ವೇಲಂಕಣ್ಣಿ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.
Published : July 30, 2026 at 1:12 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವೇಲಂಕಣ್ಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ “ಅವರ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್” ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸ್ಕೋ-ಡ-ಗಾಮ ಮತ್ತು ವೇಲಂಕಣ್ಣಿ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ..
1. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07361 / 07362 ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ – ವೇಲಂಕಣ್ಣಿ – ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು (2 ಟ್ರಿಪ್’ಗಳು):
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07361 ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ – ವೇಲಂಕಣ್ಣಿ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು 27-08-2026 ಮತ್ತು 01 -09- 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:55 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮದಿಂದ ಹೊರಟು ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು 03:45 ಗಂಟೆಗೆ ವೇಲಂಕಣ್ಣಿ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮರುಪ್ರಯಾಣ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07362 ವೇಲಂಕಣ್ಣಿ – ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು 29-08-2026 ಮತ್ತು 03-09-2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:55 ಗಂಟೆಗೆ ವೇಲಂಕಣ್ಣಿಯಿಂದ ಹೊರಟು, ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು 03:00 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ ತಲುಪಲಿದೆ.
2. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 07365 / 07366 ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ - ವೆಲಂಕಣ್ಣಿ - ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (1 ಟ್ರಿಪ್):
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07365 ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ – ವೇಲಂಕಣ್ಣಿ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು 06 -09-2026 (ಭಾನುವಾರ) ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09:55 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾದಿಂದ ಹೊರಟು, 08 -09-2026 (ಮಂಗಳವಾರ) ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:45 ಗಂಟೆಗೆ ವೇಲಂಕಣ್ಣಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ಮರುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07366 ವೇಲಂಕಣ್ಣಿ – ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು 09- 09-2026 (ಬುಧವಾರ) ರಂದು ಮ. 01:00 ಗಂಟೆಗೆ ವೇಲಂಕಣ್ಣಿಯಿಂದ ಹೊರಟು, 10 -09-2026 (ಗುರುವಾರ) ರಂದು ಮ. 03:00 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ, ಎರಡೂ ರೈಲುಗಳು ಮಡಗಾಂವ್, ಸಾನ್ವೋರ್ಡೆಮ್ ಕರ್ಚೋರೆಮ್, ಕುಲೆಮ್, ಕ್ಯಾಸಲ್ ರಾಕ್, ಲೊಂಡಾ, ಧಾರವಾಡ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಎಸ್ಎಂಎಂ ಹಾವೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬೀರೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ತುಮಕೂರು, ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಸೇಲಂ, ನಮಕ್ಕಲ್, ಕರೂರ್, ತಿರುಚ್ಚಿರಾಪಳ್ಳಿ, ತಂಜಾವೂರು, ತಿರುವರೂರ್ ಮತ್ತು ನಾಗಪಟ್ಟಿಣಂ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿವೆ. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07361/07362 ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07365/07366 ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು 06 ತ್ರಿ-ಟೈರ್ ಎಸಿ ಬೋಗಿಗಳು, 07 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋಗಿಗಳು, 04 ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಬೋಗಿಗಳು, ದಿವ್ಯಾಂಗ ಸ್ನೇಹಿ ಒಳಗೊಂಡ 01 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಲಗೇಜ್-ಕಮ್-ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ 01 ಲಗೇಜ್-ಕಮ್-ಗಾರ್ಡ್-ಕಮ್-ಜನರೇಟರ್ ಕಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 19 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ರೈಲುಗಳ ವಿವರವಾದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ (Reservation) ಪ್ರಯಾಣಿಕರು IRCTC ವೆಬ್’ಸೈಟ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲು ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NTES) ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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