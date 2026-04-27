ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದ ರಾಯಚೂರಿನ ಯುವಕ: ಮೋದಿಯಿಂದ ಬಂತು ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶ
ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಯುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 27, 2026 at 8:12 PM IST
ರಾಯಚೂರು: ಮದುವೆಯಾಗುವವರು ವಿವಾಹ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ, ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ವಾರಗಳ ಮುಂಚೆ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ನವ ದಂಪತಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿರುವುದು ಈ ದಂಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಸವಿತಾ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ಇದೇ ಎಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮದುಮಗ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನವದಂಪತಿಗೆ ಬಂತು ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶ: ಈ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ನವಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ಮರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ''ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್, ನನ್ನ ಮದುವೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 13 ರಂದು ನೆರವೇರಿತು. ನಾನು ಕೇವಲ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದಲೇ ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕನನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾದ ಮರುದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಂದ ಶುಭಾಶಯದ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರು, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನವವಿವಾಹಿತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕನ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದ ಈ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ನಡೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
