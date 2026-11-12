ರಾಯಚೂರು: ದೀಪಾವಳಿ ಪಾಡ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಎತ್ತುಗಳ ಕಲ್ಲು ತುಂಡು ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಬಂಡೆ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎತ್ತುಗಳ ತಾಕತ್ತು, ರೈತರ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
Published : November 12, 2026 at 3:40 PM IST
ರಾಯಚೂರು: ಒಂದೆಡೆ ಬರ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಆತಂಕ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ರೈತರು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಎತ್ತುಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪಾಡ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎತ್ತುಗಳ ಕಲ್ಲು ತುಂಡು ಎಳೆಯುವ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು.
ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧ್ಯದೈವ ಬಂಡೆ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಎತ್ತುಗಳ ತಾಕತ್ತು, ರೈತರ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಟನ್ ತೂಕದ ಕಲ್ಲು ತುಂಡು ಎಳೆಯುವ ಸವಾಲು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ದಿನ 19 ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು. ಎರಡನೇ ದಿನ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರೈತರ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಟನ್ ತೂಕದ ಕಲ್ಲು ಎಳೆಯುವ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ರೈತರು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜೇತರಾಗುವ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂ., ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 30 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 20 ಸಾವಿರ, 15 ಸಾವಿರ, 10 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ 8 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಕರ್ಷಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳೂ ಇವೆ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವತಿಯಿಂದ ಅನ್ನದಾಸೋಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬರಗಾಲದ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ರೈತರು ಎದೆಗುಂದಬಾರದು. ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವ ಇಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಎತ್ತುಗಳ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಬಂಡೆ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮಳೆಗಾಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ತರಲಿ" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ಗಬ್ಬೂರು ಬೂದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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