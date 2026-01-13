ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ: ರಾಯಚೂರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಜಪ್ತಿ
ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಯ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : January 13, 2026 at 9:30 PM IST
ರಾಯಚೂರು: ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಕೀಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ರಾಯಚೂರಿನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸೆಸ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಚರಾಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಮೊದಲ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ 32 ಲಕ್ಷ 52 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಬಾಕಿ 16 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸೆಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ 87 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋದಾಗ, ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸದ್ದಕ್ಕೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲ ಭೀಮಣ್ಣ ಹೊಸೂರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಂಧು ಮಾತನಾಡಿ, "ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಇಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನುಳಿದ ಹಣದ ಕುರಿತಂತೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದನ್ವಯ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಾಗದು" ಎಂದರು.
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನೂ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುರ್ಚಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು.
