ರಾಯಚೂರು: ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ 50 ಬೈಕ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು; ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಸಿಂಧನೂರು ವೃತ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳುವಾದ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
Published : June 13, 2026 at 12:13 PM IST
ರಾಯಚೂರು: ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಯರಿಯಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ 35.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 50 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, 5 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜನವರಿ 30ರಂದು ಹನುಮನಗೌಡ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಕಳುವಾದ ಕುರಿತು ಬಳಗಾನೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪಿಎಸ್ಐ ಹಾಗೂ ತಂಡ ಕಳ್ಳರ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
ಕಳ್ಳರ ಜಾಲದ ಮೇಲೆ ಖಾಕಿ ಪಡೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತ: ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಐವರ ತಂಡ ಹಲವು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕಳುವಾದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮಸ್ಕಿ ಮೂಲದ ಚನ್ನಬಸವ ಹೂಗಾರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಮಹೆಬೂಬ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಫೀಕ್ ಮತ್ತು ಮಹ್ಮದ್ ಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಹನಗಳ ಪತ್ತೆ: ಪತ್ತೆಯಾದ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಗಾನೂರು ಠಾಣೆಯ 2, ಮಸ್ಕಿ 15, ಲಿಂಗಸುಗೂರು 5, ಕವಿತಾಳ 6, ಸಿರವಾರ 2, ಮುದಗಲ್ 2, ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ 4, ತುರ್ವಿಹಾಳ 2, ಹಟ್ಟಿ 1 ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 11 ಬೈಕ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ, ನಿರುಪಾದಿ, ರಮೇಶ, ಮಂಜುನಾಥ, ಗೋಪಾಲ, ಪ್ರಕಾಶ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಮೌಲಾಹುಸೇನ್, ರಾಮಣ್ಣ, ರವಿ, ದೇವಪ್ಪ, ದಯಾನಂದ, ಗೋಪಾಲ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಪಿಐ ವಿನಾಯಕ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿತ್ತು.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಸಿಂಧನೂರು ವೃತ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳುವಾದ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 27 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಪಿಎಸ್ಐ ಯರಿಯಪ್ಪ, ಈ ಬಾರಿ 50 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಪಿ ಶ್ಲಾಘನೆ: ಬಳಗಾನೂರು ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭೇದಿಸಿ 50 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರುವ ಪಿಎಸ್ಐ ಯರಿಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಣಾಂಗ್ಷು ಗಿರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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