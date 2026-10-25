ರಾಯಚೂರು: ಸಿಗರೇಟ್ ಉದ್ರಿ ನೀಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನನ್ನೇ ಕೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ!
ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
Published : October 25, 2026 at 1:46 PM IST
ರಾಯಚೂರು: ಉದ್ರಿ ನೀಡದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಟೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಎಲ್ಬಿಎಸ್ ನಗರದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಟೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ(38) ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಗೂ ತಿಲಕ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಯುವಕನೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಬಿಎಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ತಿಲಕ್ಸಿಂಗ್ ಎನ್ನುವ ಯುವಕ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಟೀ, ಸಿಗರೇಟ್, ಗುಟ್ಕಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಲಕ್ ಸಿಂಗ್ ಉದ್ರಿಯಾಗಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ದನು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಸೇಡು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶನಿವಾರದಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಕಸ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಹಾಡಹಗಲೇ ಹರಿತವಾದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತಿವಿದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಅರುಣಾಂಗ್ಷು ಗಿರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೋಸೆ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ಹರಿತವಾದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಈ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೆದರಿಸಲು ಬರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಉದಾರವಾಗಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆರೋಪಿ ಕೇಳಿದ್ದು, ಮಾಲೀಕ ನೀಡಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ ಪಿ ಹೇಳಿದರು.
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