ರಾಯಚೂರು: ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಾಗಿದ ಶ್ರೀ ಬೂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ
ಶ್ರೀ ಬೂದಿಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಮೇಳಗಳು, ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.
Published : January 30, 2026 at 2:36 PM IST
ರಾಯಚೂರು: ಮಿಣಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಗುವ ರಥವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡೆದ ಗಬ್ಬೂರಿನ ಶ್ರೀ ಬೂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಭಕ್ತಸಾಗರ ಝೇಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧ್ಯದೈವ ಶ್ರೀ ಬೂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಬೂದಿಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಮೇಳಗಳು, ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಿತು.
ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಥವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೂದಿಬಸವೇಶ್ವರ ರಥವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಬೂದಿಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ನಂತರ ಭಕ್ತರು ಹಗ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಪಾದಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮರಳಿ ರಥ ತನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಿಣಿ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಗುವ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ.
ಮಠದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕರ್ತೃ ಗದ್ದುಗೆ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಸಹಸ್ರ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಪುಪ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಥವನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ರಥಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಜ್ ಹಚ್ಚಿ, ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕರ್ತೃ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಶ್ರೀ ಬೂದಿಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತೆರಳಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಳಿಕ ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ರಥವನ್ನು ಎಳೆದು ಬಳಿಕ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.
800 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಎಳೆಯುವುದು ವಿಶೇಷ. ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮಠದ ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಬೂದಿಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬಾ ಬಸವ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಬರುವ ರಥ ಕಾಣುವುದು ಗಬ್ಬೂರ ಶ್ರೀ ಬೂದಿಬಸವೇಶ್ವ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನಿಜಾಂಶಾಹಿ ಆಡಳಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮರು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಅನ್ಯಾರೋಗ ಎದುರಾಗಿ, ಬಳಿಕ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ, ಮಠಕ್ಕೆ 120 ಎಕರೆ ಇನಾಂ ನೀಡಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಬಿಬ್ಬಿಬಚಾರಸ.
ನಾವು 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಭಕ್ತೆ ಸುಜಾತ.
ಅಬ್ಬೆ ತುಮಕೂರಿನ ಡಾ.ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಡಾ.ಮುಮ್ಮಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ, ಕೆಂಬಾವಿ ಹಿರೇಮಠದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ, ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶಂಭು ಸೋಮನಾಥ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದೇವರಭೂಪುರದ ಗಜದಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹರಗುರು - ಚರಮೂರ್ತಿಗಳು, ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶಾಸಕ ವೈ.ಬಾಲ ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಗದ್ವಾಲ್ ಶಾಸಕ ಬಂಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಾಯಿಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಲಕ್ಕಂದಿನ್ನಿ, ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಷ್ಟೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಜಾತ್ರೆ ಸಮಾರೋಪ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ 2026 ಫೆ.1ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಂದು ಶ್ರೀಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಥ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಎಷ್ಟೇ ಎಳೆದರು ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳು ಬಾ ಬಸವ ಎಂದು ಕರೆದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂತೆ, ಕೈಯಿಂದ ಕರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ತೆರಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
