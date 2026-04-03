ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಸ್ಥಗಿತ: 8 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಸ್ವಸ್ಥ
ಎಂದಿನಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು 2,400 ಅಡಿಯ ಭೂ ಕೆಳಮೈಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : April 3, 2026 at 3:02 PM IST
ರಾಯಚೂರು: ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕೇಜ್(ಲಿಫ್ಟ್) ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು 8 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಕಾಲ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 11.30ರ ಪಾಳಿಗೆ 10 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು 2400 ಅಡಿಯ ಭೂ ಕೆಳಮೈಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಮಿಕರು 1800 ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಇನ್ನುಳಿದ 8 ಕಾರ್ಮಿಕರು 2400 ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ 2200 ರಿಂದ 2300 ಲೆವೆಲ್ ನಡುವೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡರು. ಘಟನೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಓರ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕ ತಲೆಸುತ್ತಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 2 ತಾಸಿನವರೆಗೆ ಕೇಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದು, ಎಂಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಹಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
