ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳು: ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಹಾಗು ರೋಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : May 8, 2026 at 2:34 PM IST
ರಾಯಚೂರು: ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ (ಎನ್ಎಚ್ಎಂ)ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು: 11.
- ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು- 01
- ಆಯುಷ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂಚಕರ್ಮ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್- 01
- ಎಪಿಡೆಮಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್- 01
- ಡಿ.ಎಂ.ಎಚ್.ಪಿ. ವಿಭಾಗದ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ನರ್ಸ್- 01
- ಡಿ.ಎಂ.ಎಚ್.ಪಿ. ವಿಭಾಗದ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕರು- 01
- ಎನ್ಸಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕರು- 01
- ಎನ್ಟಿಇಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್- 01
- ಆಡಿಯೋಲಾಜಿಸ್ಟ್- 01
- ಆಡಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್- 01
- ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್- 01
- ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿಇಐಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು- 01
ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೇ 11ರಿಂದ ಮೇ 18, 2026ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನೇರ ಸಂದರ್ಶನದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
