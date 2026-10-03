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ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ 159ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ: ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ ಬುತ್ತಿ ಜಾತ್ರೆ

ಭಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಸಿಂಧನೂರಿನ ಭಕ್ತಿಯ ಬುತ್ತಿ ಜಾತ್ರೆ ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ 159ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿತು.

HANAGAL KUMARESHWAR SWAMIJI BIRTH ANNIVERSARY: GRAND 'BUTTHI JATHRE' HELD IN SINDHANUR
ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ 159ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ ಬುತ್ತಿ ಜಾತ್ರೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 3, 2026 at 10:49 AM IST

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ರಾಯಚೂರು: ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ 159ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಭಕ್ತಿಯ ಬುತ್ತಿ ಜಾತ್ರೆ' ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.

ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ವೀರಗಾಸೆ, ಕೋಲಾಟ, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಜಾತ್ರೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು.

ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ಭಕ್ತರು ಬುತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಭಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜನಸಾಗರವೇ ಕಂಡುಬಂದಿತು.

HANAGAL KUMARESHWAR SWAMIJI BIRTH ANNIVERSARY: GRAND 'BUTTHI JATHRE' HELD IN SINDHANUR
ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ 159ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ ಬುತ್ತಿ ಜಾತ್ರೆ. (ETV Bharat)

ತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು, ಭಕ್ತರು ರೊಟ್ಟಿ, ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ, ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸುಬುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಬುತ್ತಿಗಳು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.

''ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ'' ಎಂಬ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬುತ್ತಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾರಲಾಯಿತು. ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥಗಳ ಭೇದ ಮರೆತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರತ್ವದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ಶರಣರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಮನೋಭಾವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನೇರಡಗುಂಬ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಪಂಚಮಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

HANAGAL KUMARESHWAR SWAMIJI BIRTH ANNIVERSARY: GRAND 'BUTTHI JATHRE' HELD IN SINDHANUR
ಭಕ್ತರು ತಂದ ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ, (ETV Bharat)

ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಸುಮಾರು 40ರಿಂದ 50 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ''ದುಶ್ಚಟಗಳ ಭಿಕ್ಷೆ, ಸದ್ಗುಣಗಳ ದೀಕ್ಷೆ'' ಎಂಬ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವಕರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕೂಡ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಬುತ್ತಿ ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ 31 ವಾರ್ಡ್​ಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ಯುವಕರಿಗೆ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರದ ಸುಮಾರು 18 ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಡೆದವು.

HANAGAL KUMARESHWAR SWAMIJI BIRTH ANNIVERSARY: GRAND 'BUTTHI JATHRE' HELD IN SINDHANUR
ಭಕ್ತರು ತಂದ ರೊಟ್ಟಿ (ETV Bharat)

ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ-ಬೆಳೆಯಾಗಿ ರೈತರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ರೈತರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವಯುತ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಸಾರಲಾಯಿತು.

ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ವಾದ್ಯ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ವೀರಗಾಸೆ, ಕೋಲಾಟ, ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾವೇಷಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು.

HANAGAL KUMARESHWAR SWAMIJI BIRTH ANNIVERSARY: GRAND 'BUTTHI JATHRE' HELD IN SINDHANUR
ಭಕ್ತರು ತಂದ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ (ETV Bharat)

ನೇರಡಗುಂಬ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಪಂಚಮಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು, ಶಾಸಕ ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜಗಳ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

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TAGGED:

BUTTHI JATHRE IN SINDHANUR
HANAGAL KUMARESHWAR SWAMIJI
ಭಕ್ತಿಯ ಬುತ್ತಿ ಜಾತ್ರೆ
RAICHUR
BUTTHI JATHRE

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