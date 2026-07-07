3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 18 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲಿ! ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆಕೋರರ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ ರಾಯಬಾಗ ಪೊಲೀಸರು
ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟ ಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅದರ 6 ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 18 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆದರೂ ಮತ್ತೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆಕೋರರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 7, 2026 at 8:04 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು, ಬಳಿಕ ಅವರಿಂದ 18 ಲಕ್ಷದ 60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ 'ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ' ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಲ ಪಡೆದವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಹಾಗೂ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ರಾಯಬಾಗ ಪಟ್ಟಣದ ಆದಿತ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಭೋಸಲೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಶೋಕ್ ಭೋಸಲೆ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಆರೋಪಿಗಳು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ವಿಪರೀತ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಿ ಈವರೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ರೂ. 18.60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸುಮ್ಮನಾಗದೆ, ಇನ್ನೂ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ವಿಠಲ್ ತುಕಾರಾಮ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಾಲದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡದೆ, ರೇಷನ್ ತರಲು ಬಿಡದೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ, ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು. ಬಲವಂತವಾಗಿ 6 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ಗಳು, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರೂ. 500 ರ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಖಾಲಿ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅಂತಾ ವಿಠಲ ಮಾನೆ ಅವರು ರಾಯಬಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಲಂ 352, 351(2) ಬಿಎನ್ಎಸ್-2023 ಮತ್ತು 3, 4 ಕರ್ನಾಟಕ ಅತಿಯಾದ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ 2024(Prohibition of charging exorbitant interest act-2004)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜೂನ್ 4ರಂದು ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರು. 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆ ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆಕೋರರ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು. ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಎಸ್ಪಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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