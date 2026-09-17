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PAYTM ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪೇ ಟು ಮೋದಿ ಅಂತ ಅವತ್ತೇ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ರು: ಸಚಿವ ಡಾ.ಅಜಯ್ ಧರಂಸಿಂಗ್

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವ ಡಾ.ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

Minister Dr. Ajay Dharam Singh
ಸಚಿವ ಡಾ.ಅಜಯ್ ಧರಂಸಿಂಗ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 17, 2026 at 1:41 PM IST

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ರಾಯಚೂರು: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ PAY TM ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪೇ ಟು ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂದು ಸಚಿವ ಡಾ.ಅಜಯ್ ಧರಂಸಿಂಗ್ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೇರವೇರಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ UPIಗೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 2000 ರೂ. ಅಧಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುಲ್ಕ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಮೋದಿಯವರ 76ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, 75 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವರು ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೋದಿಯವರೇ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಏಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಎಲ್.ಕೆ.ಅಡ್ವಾಣಿ, ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ ಜೋಷಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಯವರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ಮುಗಿದು 76 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರು.

ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ 4.48 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ 52 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏಕೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬಾರದು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏಕೆ ‌ಸಾಥ್ ನೀಡಬಾರದು ಎಂಬುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರು. ‌

ಮೋದಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇಂದು. ಕಳೆದ 12 - 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೋದಿಯವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 2014 ರಲ್ಲಿ 17 ಸಂಸದರು ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ರು. 2019ರಲ್ಲಿ 26 ಜನ ಎನ್​​ಡಿಎ ಎಂಪಿಗಳು ಆಗಿದ್ರು. ಈಗ 19 ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಲ್ಲ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ 5 ಜನ ಸಂಸದರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೇ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಬಳಿ ಏನು ದಾಖಲೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಿಡಿ ಇದೆ. ಪೆನ್​ಡ್ರೈವ್‌ ಇದೆ ಅಂದಿದ್ರು. ಯಾವ ಸಿಡಿಯೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪೆನ್​ಡ್ರೈವ್ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರೇ ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಬಳಿಕ ಸಚಿವರು ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್, ಪೊಲೀಸ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಯಿತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು, ಎ. ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂರು, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗವು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ತಡವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

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TAGGED:

RAICHUR
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ
KALYANA KARNATAKA UTSAV
ಡಾ ಅಜಯ್ ಧರಂಸಿಂಗ್
DR AJAY DHARAM SINGH

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