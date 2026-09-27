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ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ತನ್ನಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ: ಆರ್.ಅಶೋಕ್

ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಸರಿ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2026 at 5:24 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ತನ್ನಪ್ಪನ ಮೇಲೆಯೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಭಾನುವಾರ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಮ್ಮೆ ಇವಿಎಂ ಅನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದಿದ್ದರು. ಇವಿಎಂ ತಂದಿದ್ದು ಅವರಪ್ಪ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ಮರೆತುಹೋಗಿದೆ. ತನ್ನಪ್ಪನನ್ನೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು.‌ ತನ್ನಪ್ಪನ ಮೇಲೆಯೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಗೋ ಔಟ್ ಆಗಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಭ್ರಮನಿರಸನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇಡಿ, ಐಟಿ, ಸಿಬಿಐ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಮಾನ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ, ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ಪಶ್ಚಿಮ‌ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದವರು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾ? SIR ಸರಿ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಲು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗೆದ್ದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ದೇವರು, ಸೋತರೆ ಇವರಿಗೆ ವಿಲನ್. SIRನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌‌ ಹೇಳಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ‌ ಇಲಾಖೆ ದಾಖಲೆ‌ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಗಲಿ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಗೋ ಔಟ್ ಅಂತೀರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಗೋ ಔಟ್ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ‌ ಹಿಂದೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಹೋಗಿ. ಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಹೋಗಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ದಾಖಲೆ‌ ಇಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ನಾನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಇದ್ದಾಗ ನೆಂಟರನ್ನು, ಮನೆ ಚಾಕರಿ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದರು. ಆಯೋಗದ ಬೈಲಾ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ‌ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳುಬಿದ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಾವಿರ ಇದೆ. ಕಾರ್ಕೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಲಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ 1 & ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ 2 ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೆಲೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿಯೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೋಲುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತೀರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸರಿ ಇದೆಯಾ. ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಎಸ್​ಐಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವುದನ್ನೂ, ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ನಾಳೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸಭೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಗ್ಗಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂತಹ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾವಿರ ಸಭೆ ಮಾಡಿದರೂ ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿಗಿದೆ ಎಂದರು.‌

ಬರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗದ ಜೊತೆ ಹೋಗಲ್ಲ: ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರದ ಬರ ನಿಯೋಗದ ಜೊತೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳುವ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಕಟುಕ ಸರ್ಕಾರ. ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಕಟುಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದು ಅಶೋಕ್​ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಟ್​​ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರಿನ ಬದಲು ದಿವಾಳಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಬಿಡದಿ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಲು ಡಿಕೆಶಿ ಹೊರಟಿದ್ದು ಖಂಡನೀಯ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್‌ ಯೋಜನೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯೋಣ‌. ರೈತರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮನ್ನೂ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ, ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

200 ವರ್ಷ ಆದರೂ ರಾಹುಲ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ತಾವು ನೆಹರೂ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಗಾಂಧಿ‌ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.‌ ನೆಹರೂ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಲಿತ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರದೇಶದ ಮತದಾರರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಹೊರ ದೇಶದವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಷತ್​ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಇನ್ನೂ 200 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚು ಬಿಡುವವರೆಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿಬಿಡಿ, ಆಗಲಾದರೂ ರಾಹುಲ್ ಸರಿ ಹೋಗಬಹುದು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವೇ ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಜೋಕರ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗಿನಿಂದಲೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೂ ಜೋಕರ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಯಾರ ಗುಲಾಮರೂ ಅಲ್ಲ. ಮತ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಜನ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯೋಚನೆ ಎಂದು ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.

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TAGGED:

RAHUL GANDHI
ELECTION COMMISSION
BENGALURU
ಆರ್ ಅಶೋಕ್
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