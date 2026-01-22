ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸ - 220 ಇನ್ನಿಲ್ಲ: ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಕಂಬನಿ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಕ್ಷಸ ಹೆಸರಿನ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೋರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಹೋರಿ ಮಾಲೀಕರು, ಅದರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೋರಿ ರಾಕ್ಷಸ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೋರಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಇದು ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದೆ.
ಹಾವೇರಿ ಸಮೀಪದ ಕೆರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ವಾಲಿ ಎಂಬ ರೈತ ಈ ಹೋರಿಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹೋರಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿನ ಪೈಲ್ವಾನರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡುತಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೇ ರಾಕ್ಷಸ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ರಾಕ್ಷಸನ ನಾಗಾಲೋಟ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು.
ಮಲೆನಾಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ದನಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಹಾಜರಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಎಂದರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಿತ್ತು. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಬೈಕ್, ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸ ಗೆದ್ದು ತಂದಿತ್ತು.
ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಸಾವು : ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಯಾವುದೇ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣ ಕೆರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗ್ರಾಮದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ರಾಕ್ಷಸ ಉಸಿರುಚೆಲ್ಲಿದೆ. ರಾಕ್ಷಸ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
ಮನುಷ್ಯರು ನಿಧನರಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಭಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಗಲಿದ ರಾಕ್ಷಸನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಕ್ಷಸನಂತಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೋರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಏನೂ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ರಾಕ್ಷಸನ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು: ರಾಕ್ಷಸ 220 ಹೆಸರಿನ ಹೋರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇರುವ ಹೋರಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೆರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ತಾವು ತಂದ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಊದನಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೋರಿಯ ಆಟದಲ್ಲಿನ ಶೌರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸೇಬುಹಣ್ಣಿನ ಮಾಲೆ ತಂದು ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಬಾ ಸಂಚರಿಸಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಂಜ್, ಡೊಳ್ಳುಕುಣಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಮನುಷ್ಯರ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಂತೆ ರಾಕ್ಷಸನ ಅಂತಿಮಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಕೆಡಿಎಂ, ಓಂ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ರಾಕ್ಷಸ ಸಾವು: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೋರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಕದರಮಂಡಲಗಿ ಕೆಡಿಎಂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಕರ್ಜಗಿಯ ಓಂ 112 ಇದೇ 16 ರಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು. ಈಗ ಬುಧವಾರ ರಾಕ್ಷಸ 220 ಹೋರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾದ ಚಳಿ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೋರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲೀಕರು ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಹೋರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
