33 ದಿನಗಳ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪೂರ್ಣ; ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು
ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರ-ಬೆಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೂದೀಶ್ವರ ಮಠದ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು 33 ದಿನಗಳ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
Published : July 5, 2026 at 5:42 PM IST
ಗದಗ : ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣದ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ 33 ದಿನಗಳ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರ-ಬೆಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೂದೀಶ್ವರ ಮಠದ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಭಾನುವಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮಾರೋಪದ ವೇಳೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡುಬಂತು.
ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಗಳು, 33 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ (ಇಂದು) ಭಾನುವಾರ ಹೊರಬಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೂಜಾ-ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ನಡುವೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಗಳು ಹೊರಬಂದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದ್ದರು.
ಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಮೌನ ವ್ರತದೊಂದಿಗೆ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ, ಮಳೆ, ರೈತರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿ-ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದರು. ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯೂ ನಡೆಯಿತು. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.
ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಏರಿ ಬಂದ್ರು ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರು (ದಾವಣಗೆರೆ) : ಪಂಚಪೀಠದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾ. ಚನ್ನಸಿದ್ಧರಾಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ, ಚೀನಾ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪರಿಕ್ರಮ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಭಾವ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ತೀರ್ಥ ಹಾಗೂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದರು.
ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ 18,741 ಅಡಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರುವಾಗ ದುರ್ಗಮ ದಾರಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆಯೂ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರು ಅವರು ಕೆಲ ಮಠಾಧೀಶರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಾರೆ.
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