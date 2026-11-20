ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ, ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದರೆ ಸದನದೊಳಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಹೋರಾಟ: ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
Press conference by R. Ashok: ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ, ಗೋಹತ್ಯೆ ಕಾಯ್ದೆ ರದ್ದತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ತಂದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಹೋರಾಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 20, 2026 at 10:20 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸದನದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ, ಬಜೆಟ್ ತಾರತಮ್ಯ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವೈಫಲ್ಯ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಪ್ರಕರಣದ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಮತಾಂತರ, ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ರದ್ದತಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ: ಕಾಯ್ದೆ ರದ್ದತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಓಲೈಕೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆಶಯದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ತಂದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಹೋರಾಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗುಡುಗಿದರು.
ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಓಲೈಕೆ – ಉಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ: ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. 2023-24ರಲ್ಲಿ ₹3,409 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು 2025-26ರಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ₹4,535 ಕೋಟಿಗೆ ಹಾಗೂ 2026-27ರಲ್ಲಿ ₹4,762 ಕೋಟಿಗೆ (ಶೇ. 33ರಷ್ಟು) ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹100 ಕೋಟಿ, ಇಮಾಮ್ಗಳಿಗೆ ₹6,000 ಗೌರವಧನ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹1,000 ಕೋಟಿ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ₹30 ಲಕ್ಷ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂದಿನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 5,000 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಸಲು ನೇರವಾಗಿ ₹50,000 ನಗದು (DBT) ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಇತರ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕಡಿತ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೋವಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ₹100 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಅನುದಾನವನ್ನು ₹50 ಕೋಟಿಗೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ₹200 ಕೋಟಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ₹100 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಶೇ. 50ರಿಂದ 80ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಲ್ಲವ, ಬಂಟ್ ಸಮುದಾಯದ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಯಾಪೈಸೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 12,000 ರೈತರಿಗೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 12,000 ರೈತರಿಗೆ ವಕ್ಫ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ತರಬೇತಿ ವಿವಾದ: ಸರ್ಕಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಶೇ. 4ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ, ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಶೇ. 10ರಿಂದ ಶೇ. 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಆಧಾರಿತ ನೇಮಕಾತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ 60 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಮಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಪರಮಾವಧಿ ಎಂದರು.
"ಪ್ರಯಾಣ ಉಚಿತ, ದರ ಏರಿಕೆ ಖಚಿತ" – ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ವಸೂಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ "ಪ್ರಯಾಣ ಉಚಿತ, ದರ ಏರಿಕೆ ಖಚಿತ" ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ₹2,000 ಕೊಟ್ಟು, ಹಾಲಿನ ದರ (₹8 ಏರಿಕೆ), ತುಪ್ಪ (₹100 ಏರಿಕೆ), ಮೊಸರು (₹10-15 ಏರಿಕೆ), ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ, ವಿದ್ಯುತ್, ಮನೆ ತೆರಿಗೆ, ಮದ್ಯದ ದರ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ (ಶೇ. 26ರಷ್ಟು) ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಬಾಕಿ: ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ₹5,000 ಕೋಟಿ (ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಹಣ) ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ವಿಧವಾ ವೇತನ, ಅಂಗವಿಕಲರ ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಯುವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಂತೆ ₹15,000 ಗೌರವಧನ ನೀಡದೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಿಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಕ್ಕಳ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೂ ಅಕ್ಕಿಯಿಲ್ಲ– ಸಿಎಂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಭೋಜನ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ 300 ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡದೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಊಟ ಹಾಕುವ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ನೀಡದೆ ನಗರ 'ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸಿಟಿ'ಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ, ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಕೇಸರಿಭಾತ್ ಒಳಗೊಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಕೂಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ–ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಸವಾಲು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ದಿವಾಳಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪತ್ರವೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ₹3,000 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ: ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ₹32,000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮೊದಲು ₹3,000 ಕೋಟಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ₹25 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿ–ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಹೋರಾಟ:
ಟೈರ್, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ: ತಾವು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದವು. 1,100 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳ ಟೈರ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು, ಗಾಜು ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಹಣವಿಲ್ಲ. ಯಾದಗಿರಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಡಿದು ಬಸ್ ಓಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಬಸ್ ತಳ್ಳುವ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ₹5,000 ಕೋಟಿಯನ್ನು ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಹೋರಾಟ: ಸರ್ಕಾರದ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿ.ಡಿ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದವರನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು, ಮಾಡಿಸಿದವರನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.
ಕೆ.ಜೆ. ಹಳ್ಳಿ, ಡಿ.ಜೆ. ಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಾಪಸಾತಿ, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಘೋಷಣೆ ಕೇಸ್ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ಕುಕ್ಕರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರೋಪಿಯನ್ನು 'ಬ್ರದರ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಿದವರನ್ನು 'ಮಕ್ಕಳು' ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಬೋವಿ ನಿಗಮದ ₹178 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಹಾಗೂ ಮುಡಾ ಹಗರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟದಿಂದಲೇ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಇಂದಿನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡದ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಸದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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