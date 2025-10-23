ಡಿಕೆಶಿ ಎರಡು ನಾಮ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯತೀಂದ್ರ ಮೂರನೇ ನಾಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ: ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಲೇವಡಿ
ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿನ್ನೆ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 23, 2025 at 4:27 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: "ಡಿಕೆಶಿ ಎರಡು ನಾಮ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯತ್ರಿಂದ್ರ ಈಗ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಮೂರನೇ ನಾಮ ಹಾಕಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂದು ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದಾಗ ಬುರುಡೆ ಅಂತ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾಪಾ ಆತನನ್ನು ಓಡಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಓಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಯತಿಂದ್ರ ಹೇಳಿರುವುದು ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಪಂಗನಾಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಎರಡು ನಾಮ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಮೂರನೇ ನಾಮವನ್ನು ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದು, "ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು. ಅದು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ನಾಮ ಹಾಕೋದು ಪಕ್ಕಾ. ಡಿಕೆಶಿ ಒಂಥರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಂಪಲ್ಗಿಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್ ಇಟಲಿ ಟೆಂಪಲ್ನ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಇಟಲಿ ಟೆಂಪಲ್ನ ಸುತ್ತಿ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಡೆದ ಮನೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರರಿಗೆ 33 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು: "ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಎನ್ನುವನನ್ನು ತಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು ಕೂಡ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 40% ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ 60% ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವರನ್ನು ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಇದು ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಯಾವ ಯಾವ ಸಚಿವರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇ ತಡ ಕೆಲವರು ಊಟ ಮಾಡದೇ ಓಡಿ ಹೋದರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಚಿವರಿಗೆ 300 ರಿಂದ 400 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಟಾಗೆರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಸೂಲಿಯಾದರೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಯಾರು ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯಿಂದ ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರ್ ಯಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸತ್ಯ" ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಫೇಲ್: "ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದೇ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬ ಹೇಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಎರಡುವರೇ ವರ್ಷವಾದರೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಅದುದಾನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋದು, ಇಲ್ಲ ಡಿಕೆಶಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
"ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಪರ್ ಆಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳ ಬಿದ್ದಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್, ಏಳ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಂತಾ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಡುವೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ತಾತಾ ಮುತ್ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ RSS ಇದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ RSS ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಆಗ ಹಣ ಇತ್ತು ಈಗ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಬರಿಹೆಣಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಇದೊಂದು ಕುತಂತ್ರ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ: ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತಿಮ, ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಸಭೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ- ಪರಮೇಶ್ವರ್