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ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳು, ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ: ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಕಿಡಿ

ರಾಜ್ಯ ಎಂದೂ ಕಂಡರಿಯದ ನಾಟಕ ಕಂಪೆನಿ ಥರ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಿಂದವರೂ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

BENGALURU CABINET EXPANSION KARNATAKA NEW CABINET ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಆರ್.ಅಶೋಕ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 4, 2026 at 6:34 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: "ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲರ್ಸ್, ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, "ರಾಜ್ಯ ಕಂಡರಿಯದ ನಾಟಕ ಕಂಪೆನಿ ಥರ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್‌ಟಿ ನಿಗಮದ 150 ಕೋಟಿ ಹಣ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ.‌ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಅಂದಿನ ಸಿಎಂ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪದಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿದ್ರು. 150 ಕೋಟಿ ತಿಂದವರೂ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಲೀನ್‌ಚಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಇವರು?" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ‌

"ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿ ಬೆಲ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸೋತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡದೇ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್​​ನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 30-40 ಜನ ಅಸಮಾಧಾನಿತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಭೆ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್: "ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡು ಸಿಎಂ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಡೀತಿದ್ರು. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಗೆ ಏನೇನೋ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯವರು ಡಿಕೆಶಿಗಿಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉತ್ತಮ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. 60:40 ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂತಿದ್ರು, ಅದಾಗಿಲ್ಲ.‌ ಹೊಸತನ ಇಲ್ಲದ ಸಂಪುಟ ಇದು. ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಇದು ಡಿಕೆಶಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

"ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆಗೆ ಹಲವು ಸ್ಥಾನಗಳು‌. ಸಚಿವ, ಶಾಸಕ, ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನಗಳು. ಮನಿ ಮೇನಿಯಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇದೆಲ್ಲಾ ಆಗಲ್ಲ. ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಆಗಿಲ್ಲವೇನೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಈಗ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಕೋಟ ಇಲ್ಲ, ಮಹಿಳಾ ಸಚಿವರು ಇಲ್ಲ. 50% ಮಹಿಳೆಯರು ಇರೋ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಮಹಿಳಾ ಸಚಿವೆ ಇಲ್ಲ. ಇವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ. 11% ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ 4 ಹುದ್ದೆ, 50% ಇರೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಹುದ್ದೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಶಾಂತೇಗೌಡ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೀತು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಟೇಕಾಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶುರು‌ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆಯೂ ಟೇಕಾಫ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಡಿಕೆಶಿ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪ್: "ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಸಂವಿಧಾನ ಪುಸ್ತಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡೀತಾರೆ. ಅವರು ಹಿಡಿಯೋದು ಖಾಲಿ ಪುಸ್ತಕ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿ, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ವಿಧಾನಸಭೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗೂ ಹೆಸರು ಘೋಷಿಸಿದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಲೆ ?. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಡಿಕೆಶಿ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಸಿಎಂ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ‌ ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್​ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಕೆಶಿಯನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಅವರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಏನು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ?" ಎಂದರು.

ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೂ ಕೂಡಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರ ಕಾದಿದೆಯೇನೋ?. ಡಿಕೆಶಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಜತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಬಿಟ್ರೆ ಜನ ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಮತ್ತೆ ವಿಫಲರಾದ್ರೆ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಜೋಸೆಫ್​ಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೂರನೇ ಫ್ಲೋರ್​ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಸೆಫ್​ಗಾಗಿ 334ನೇ ಕೊಠಡಿ ನವೀಕರಣ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಾ? ಈ ಬರದಲ್ಲಿ ಈ ವೆಚ್ಚ ಬೇಕಿತ್ತಾ?. ಪಿಎಂ ಬಂದಾಗಲೇ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ವಂಚಿತರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನ: ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕಿಯರಿಂದ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ

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ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ
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