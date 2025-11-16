ETV Bharat / state

ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರಾಹುಲ್​​ ಗಾಂಧಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು: ಅಶೋಕ್​​ ವ್ಯಂಗ್ಯ

ಇಷ್ಟು ದಿನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ​ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರ್​.ಅಶೋಕ್​​ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್​.ಅಶೋಕ್​​ (ETV Bharat)
ಚಾಮರಾಜನಗರ: "ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಚುನಾವಣೆ ಸೋತ ಮೇಲೆ ವೀಕ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್​. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ರಾಹುಲ್​ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದಂಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಳಬೇಕು" ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್​​ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಜಯಂತಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಬಂಗಾರು ಹನುಮಂತು ಸೇರಿ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಜಯಂತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಅಶೋಕ್​ ಮತ್ತಿತರರು (ETV Bharat)

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರನಟ ಡಾ.ರಾಜ್​ ಕುಮಾರ್​ ರಂಗಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಶೋಕ್, ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ನಾರಾಯಣನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಪಾಲಿಗೆ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಂಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹಣೆಬರಹದ ವರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

"ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗದೇ ಇರುವ ಸಿಎಂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗಿಂತ ನಾನೇ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡೋಣ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅಂತೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವನೂ ಹಠವಾದಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೂ ಲೂಟಿ ಹೊಡೀಬೇಕು, ಡಿ.ಕೆ.ನೂ ಲೂಟಿ ಹೊಡೀಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್​​ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದರೂ ರೆಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜನರ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್​ನ ಆಡಳಿತ ಬರಲಿದೆ" ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ರಾಜಕಾರಣಿ: "ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಓರ್ವ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ, ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಬರೀ ದೇಶ, ವಿದೇಶ ಸುತ್ತುವುದೇ ಇವರ ಕೆಲಸ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವಿಎಂ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆದ್ದರೆ ಮೋಸ ಆಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಶೋಕ್​ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು.

"ಇವರ ಮತಚೋರಿ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಜನ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಟ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಡಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದರೂ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದೆದುರು ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಜಯಂತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಅಶೋಕ್, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ ಮುಂಭಾಗ ಗೊರವರ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಢಮರುಗ ಹಿಡಿದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಂಗಾರು ಹನುಮಂತು, ಸಿ‌.ಎಸ್.ನಿರಂಜನಕುಮಾರ್, ರಾಮಚಂದ್ರು ಜೊತೆಗಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವವರೆಗೂ EVM ಮೇಲಿನ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದಿದ್ದೇ'

