ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಣ್ತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವೆ ಜಗಳ: ಕುಡಿದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನನ್ನೇ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ಜೈಲುಪಾಲು
ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನನ್ನೇ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ಜೈಲುಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.
Published : June 30, 2026 at 7:52 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ ತಮ್ಮನ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮನ ಕೊಂದ ಆರೋಪಿ ಅಣ್ಣ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪಗೋಳ(45) ಕೊಲೆಯಾದ ತಮ್ಮ. ಸಂಜು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪಗೋಳ(49) ಕೊಲೆಗೈದ ಆರೋಪಿ ಅಣ್ಣ.
ಜೂನ್ 24ರಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಜೂನ್ 28ರಂದು ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಂಕಲಗಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಯಾರದ್ದು ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ರಾಜು ರುದ್ರಪ್ಪಗೋಳನದ್ದು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅಣ್ಣನೇ ತಮ್ಮನ ಕೊಲೆಗೈದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ತಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಅಂಕಲಗಿಗೆ ಬಂದು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಠದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು. ರಾತ್ರಿ ಇದೇ ಊರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿತ್ತು. ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಸಂಜು ಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಜಗಳ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜೂನ್ 24ರಂದು ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಣ್ಣ ಸಂಜು, ತಮ್ಮ ರಾಜುಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು, ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ಬಳಿಕ ಎಂದಿನಂತೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ತನಗೇನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದ ಎನ್ನುವುದು ಸಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕೊಲೆಯಾದ ರಾಜು ಪತ್ನಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿ ಸಂಜು ಪತ್ನಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕುಡಿದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಬಿ. ಬಸರಗಿ, ಡಿಎಸ್ಪಿ ರವಿ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ಸಿಪಿಐ ಸುರೇಶಬಾಬು ಆರ್.ಬಿ., ಅಂಕಲಗಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಯಮನಪ್ಪ ಮಾಂಗ, ಎಎಸ್ಐ ಬಿ.ಎಸ್ ಬಡಿಗೇರ, ಎಎಸ್ಐ ಎನ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ, ಎಸ್ ಬಿ ಮಂಗಿ, ಎಸ್.ಆರ್. ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಕರೋಶಿ, ಟಿ. ಮುಜಾವರ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ವಿನೋದ ಠಕ್ಕನ್ನವರ, ಸಚಿನ್ ಪಾಟೀಲ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿ: ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಕೊಲೆ; ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ