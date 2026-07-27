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ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು! ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ, ದೇವಾಲಯ, ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ಯೂಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್​ ಫಲಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಎಂಬಂತೆ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣ, ದೇವಾಲಯ, ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮುಂಭಾಗ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ‌.ಎಂ.ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

QR CODE SYSTEM AT MAJOR TOURIST DESTINATIONS IN MYSURU
ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 27, 2026 at 2:18 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ (QR) ಕೋಡ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ, ದೇವಾಲಯ, ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳ ಮುಂಭಾಗ ನಿಂತು, ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ 33 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಗೈಡ್​ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಲಿದೆ.

33 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್: ಅರಮನೆ, ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯ, ವರುಣಾಕೆರೆ, ಶುಕವನ, ರೈಲು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಚಾಮುಂಡಿಪಾದ, ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಚರ್ಚ್, ಆರ್.ಕೆ.ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಮನೆ, ಚಿಕ್ಕಗಡಿಯಾರ, ಓರಿಯಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಶ್ರೀ ಶಿಡ್ಲುಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಮೊನಾಸ್ಟರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್, ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಜಲಪಾತ, ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮೇತ ಗುಂಜಾನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಬಿನಿ ಹಿನ್ನೀರು, ಗೊಮ್ಮಟಗಿರಿ, ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ, ಕಪಿಲಾನದಿ, ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ, ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ವೀವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಜಾನಪದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 33 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಫಲಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ‌.ಎಂ.ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ, "ಕ್ಯೂಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್​ ಫಲಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಎಂಬಂತೆ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣ, ದೇವಾಲಯ, ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮುಂಭಾಗ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ 33 ಸ್ಥಳಗಳಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್​ ಮಾಹಿತಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೇ ಸಾಕು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್​ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಇಲಾಖೆಗಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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ಕ್ಯೂಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್​ ಫಲಕ
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