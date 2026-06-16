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ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಹೆಬ್ಬಾವು, ಬೈಕ್ ಏರಿದ ನಾಗರಹಾವು: ಎರಡೂ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕನಸಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಬೆನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಎರಡೂ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಹೆಬ್ಬಾವು (ಎಡಬದಿ) ನಾಗರಹಾವು (ಬಲಬದಿ) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 16, 2026 at 6:38 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತೋಟಕ್ಕೆ‌ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಹಾಗೂ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಗರಹಾವುಗಳನ್ನು ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಹಿಡಿದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಕನಸಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಎಂಬುವರ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬಾವು ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ಈ ಹೆಬ್ಬಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಯಭೀತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓಡಿಸಲು ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಕನಸಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್​ಗೆ ಹೆಬ್ಬಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ‌ ಹುಡುಕಾಟದ ನಂತರ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಹೆಬ್ಬಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಅದು ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಕೈಯನ್ನೇ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಭದ್ರಾವತಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಬ್ಬಾವು 7.5 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 9.5 ಕಿಲೋ ತೂಕವಿತ್ತು ಎಂದು ಕಿರಣ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಏರಿದ್ದ ನಾಗರಹಾವು : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಳೆಬೆನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ್ ಎಂಬುವರ ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವು ಸೇರಿ‌ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಉಮೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ನಾಗರಹಾವು ಏರಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಮುಂಭಾಗದ ಟೈರ್​​ನಿಂದ ಏರಿ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಇಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಿದರು. ಆದರೂ, ಅದು ಇಳಿಯದೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಉಮೇಶ್ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಾಗರಹಾವು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಜುಪಿಟರ್ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಸುಮಾರು 5 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿ‌ಕೊಂಡಿದೆ.‌ ನಂತರ ನಾಗರ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಾವು ತಂದಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್​ನಲ್ಲಿ‌ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನೋಡಿ- ಸೌದೆಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿದ್ದ 16 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ರಕ್ಷಣೆ - KING COBRA RESCUED

TAGGED:

SNAKE KIRAN
COBRA
ಹೆಬ್ಬಾವು
SHIVAMOGGA
PYTHON AND SNAKE RESCUED

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